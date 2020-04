Preşedinta CJ Sibiu: 'Se vor face mai multe teste, din fonduri extrabugetare'

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Sibiu, Daniela Cîmpean, a anunţat joi, în timpul şedinţei ordinare, că în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, singurul din judeţ unde sunt trataţi pacienţii adulţi cu COVID-19, vor fi instalate încă două aparate de testare şi testele se vor face din fonduri extrabugetare.

"Vreau să vă anunţ că în curând o să vă anunţăm şi faptul că vom creşte şi capacitatea de testare a cetăţenilor. Încă două aparate au fost contractate. Imediat ce acestea vor fi puse în funcţiune, o să vă anunţăm şi o să ştiţi. Ne dorim să testăm cât mai mulţi sibieni, dar ce vreau să vă spun este că, chiar astăzi s-a făcut o analiză şi am ajuns la concluzia că, cei care prin protocoalele de testare, cel puţin astăzi, asta a fost situaţia, care prin protocoalele de testare, trebuiau să fie testaţi, au fost testaţi. Nicio persoană cu privire la care se impunea, era obligatorie testarea, nu a rămas fără să fie testată, prin urmare, din acest moment am reuşit să acoperim această nevoie, însă cele două aparate pe care le vom aduce în plus la Spitalul Judeţean, ne vor permite să testăm şi mai mult persoane, inclusiv persoane care nu intră în protocoalele naţionale şi pentru care avem obligativitatea să le testăm, pentru aceştia vom face testări din fonduri extrabugetare, însă capacitatea de testare a Sibiului va creşte, ceea ce mă bucură", a spus preşedintele CJ Sibiu, Daniela Cîmpean,potrivit agerpres.ro.

În judeţul Sibiu, de la debutul pandemiei şi până în prezent au fost efectuate un număr de 2.161 de teste, fiind depistate 297 de persoane infectate, din care 18 au decedat, iar 93 s-au vindecat şi au fost externate din spital, a anunţat joi, Prefectura.