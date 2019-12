Preşedinta OFL din Râmnic a demisionat invocând 'lipsa de apreciere' în interiorul organizaţiei judeţene PNL

Preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale din Râmnic, Irina Argeşeanu Popescu, a anunţat joi că a demisionat din Partidul Naţional Liberal, motivul acestei decizii fiind "lipsa de respect şi apreciere" în interiorul organizaţiei judeţene a partidului.

"În anul 2007 deveneam membru al Partidului Naţional Liberal. În 2017 am fost aleasă Preşedinta Organizaţiei Femeilor Liberale din Râmnicu-Vâlcea. În toată această perioadă am activat şi m-am implicat atât în campaniile electorale, cât şi în organizarea acţiunilor din cadrul OFL Râmnicu Vâlcea. Pe parcursul celor 12 ani în PNL, m-am dedicat acestui partid cu toată credinţa, fără a cere vreo funcţie sau vreun beneficiu. Azi am demisionat din PNL, din cauza lucrurilor care se întâmplă în interiorul acestei formaţiuni politice, la Vâlcea. Lipsa de respect şi apreciere a atins o limită pe care eu nu o mai accept. Mulţumesc tuturor colegilor mei alături de care am activat în tot acest timp cu devotament şi seriozitate", a transmis, printr-un mesaj postat pe o reţea de socializare, Irina Argeşanu Popescu.

Irina Argeşeanu Popescu este de profesie avocat, în 2016 candidând pentru Senatul României de pe poziţia a treia a listei Partidului Naţional Liberal.