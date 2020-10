Președinte AEP: 'Votul prin corespondenţă - unica garanţie a exercitării dreptului de vot pentru românii din străinătate'

Autoritatea Electorală Permanentă a pregătit alegerile parlamentare, conform planului privind organizarea procesului electoral, a declarat, vineri, preşedintele AEP, Florin Constantin Mituleţu-Buică, transmiţând cetăţenilor români din străinătate să se înscrie pentru votul prin corespondenţă, care este "unica garanţie" pentru a-şi exercita dreptul de vot.

"Din punctul nostru de vedere, al Autorităţii Electorale Permanente, până la acest moment, lucrurile au funcţionat potrivit planului pentru organizarea procesului electoral pentru alegerile parlamentare 2020. Aceste alegeri sunt pe 6 decembrie, 5 şi 6 decembrie pentru Circumscripţia 43 străinătate. Înregistrarea pentru cetăţenii români din străinătate, fie că vorbim de votul la secţie, fie că vorbim de votul prin corespondenţă, a început cu data de 1 aprilie pe platforma AEP votstrainatate.ro, platformă dezvoltată în parteneriat cu MAE. E o construcţie nouă, această aplicaţie interoghează în registrul AEP cetăţenii şi îi mută de pe lista electorală din ţară pe lista electorală din străinătate, aşa cum au solicitat, ori pentru votul prin corespondenţă", a afirmat Mituleţu-Buică, la o conferinţă organizată împreună cu ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, potrivit agerpres.ro.

El a explicat că informaţiile colectate prin această aplicaţie nu sunt noi, ci doar se creează o bază de date separată pentru cetăţenii care doresc să voteze la secţie sau prin corespondenţă pentru a avea o evidenţă în scopul creării de secţii sau de a trimite documentele de votare în cazul votului prin corespondenţă.

"Aceste informaţii sunt destinate strict procesului electoral, nu au ca destinaţie alte autorităţi care să urmărească din anumite puncte de vedere, cum s-a speculat în spaţiul public, că ar fi utilizate pentru fisc sau pentru alte baze de date", a spus acesta.

Preşedintele AEP a menţionat că termenul de înregistrare pentru votul prin corespondenţă s-a prelungit până pe 22 octombrie, adăugând că pentru votul la secţii termenul s-a încheiat la 21 septembrie şi a fost generată lista electorală pentru cele douăsprezece secţii de votare care au fost propuse a fi înfiinţate de către AEP şi MAE.

"La acest moment sunt 16.500 de cereri pentru votul prin corespondenţă şi mai avem sub 20 de zile pentru înregistrarea la votul prin corespondenţă şi îmi doresc ca să ia în serios această opţiune de vot prin corespondenţă cât mai mulţi români", a adăugat Buică.

El a precizat că, la votul prin corespondenţă, cetăţenii români din străinătate îşi vor printa singuri buletinul de vot.

"Cea mai importantă modificare de care cetăţenii trebuie să ia cunoştinţă este că votul prin corespondenţă se va finaliza prin printarea buletinelor de vot de către cetăţeni. Aceştia vor primi de la statul român toate documentele necesare votării, cu excepţia buletinului de vot, aceştia îşi vor tipări buletinul de vot şi îl vor introduce numai după ce vor pune timbrul autocolant pe care îl vor găsi în documentele de votare", a explicat şeful AEP.

Acesta a mai arătat că votul prin corespondenţa rămâne unica garanţie a exercitării dreptului de vot pentru cetăţenii români din străinătate.

"Votul prin corespondenţă (...) este, la acest moment, din punctul meu de vedere, aşa cum am spus încă din luna aprilie a acestui an, şi cred că va rămâne în astfel de situaţii unica garanţie în vederea exercitării dreptului de vot la distanţă pentru că, dacă anul trecut la prezidenţiale au votat un milion de români, în condiţii de pandemie nimeni nu ştie la ce să se aştepte. Vom înfiinţa secţii de votare. În 2019 am avut 835 de secţii de votare. Şi dacă am înfiinţa aceste 835 de secţii de votare, cu măsurile de protecţie sanitară, de distanţare fizică, de preferat este tot votul prin corespondenţă ca la ora 23,59 duminică seara să nu existe cetăţeni care să nu-şi fi exercitat dreptul de vot în străinătate", a menţionat Buică.

AEP are pregătit clipul privind procedura de înregistrare ca alegător prin corespondenţă şi promovarea acestuia, a adăugat el.

"Intenţionam să solicităm sprijinul aeroportului Otopeni în vederea difuzării clipurilor în reţeaua digital display din interiorul acestuia. O altă serie de materiale de promovare astfel încât să ne asigurăm că pe data de 22 octombrie vor fi cât mai mulţi cetăţeni care vor fi optat pentru votul prin corespondenţă ca unică forma de exercitare a dreptului de vot la distanţă pentru cetăţenii români care se afla în străinătate cu domiciliul sau reşedinţa", a mai spus Buică.

În privinţa votului în străinătate la secţie de votare, preşedintele AEP a menţionat că, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, s-a implementat sistemul de vot la secţie în străinătate cu "tableta pe care s-a semnat direct", nefiind utilizate listele electorale.

El şi-a exprimat nemulţumirea pentru numărul mic de cereri depuse, până în prezent, pentru votul prin corespondenţă, adăugând că îşi doreşte ca numărul de înregistrări să fie măcar egal cu cel de la prezidenţialele din 2019 - 30.000.