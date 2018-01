Președintele CCR explică de ce s-a declarat parțial neconstituțională Legea răspunderii magistraților/VIDEO

Curtea Constituţională a României (CCR) a decis, marţi, că modificările la Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor conţine dispoziţii neconstituţionale. Preşedintele CCR, Valer Dorneanu, a precizat că în ceea ce priveşte prevederile referitoare la atribuţiile preşedintelui României în numirea şefilor parchetelor au fost admise obiecţii care privesc "mai buna definire a împărţirii atribuţiilor între CSM şi preşedintele României”.

”După o şedinţă maratonică, mai exact care a durat cam cât două maratoane, am reuşit să ne pronunţăm cu privire la Legea cu privire la Statutul magistraţilor. Cu privire la această contestaţie, o să primiţi comunicatul de presă detaliat (...). Am admis o serie de critici care vizează critici intrinseci referitoare la mai multe texte din cuprinsul legii (...). Unele dintre aceste critici, care vizau mai ales răspunderea magistratului, au fost admise şi am cerut redefinirea erorii judiciare, a relei-credinţe şi a gravei neglijenţe”, a declarat Dorneanu.

În ceea ce priveşte prevederile referitoare la atribuţiile preşedintelui Klaus Iohannis în numirea şefilor parchetelor, Valer Dorneanu a precizat că au fost admise obiecţii care privesc: mai buna definire a împărţirii atribuţiilor între CSM şi preşedintele României”.

Şeful CCR a mai spus că "majoritatea” deciziilor de admitere au fost luate cu unanimitate de voturi, în timp ce deciziile de respingere a unor obiecţii au avut majoritatea voturilor.

În ceea ce priveşte sesizările asupra Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii, decizia a fost amânată de CCR pentru 13 februarie.