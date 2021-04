Preşedintele CJ Sibiu: 'Vaccinarea ne dă şansa să repornim economia, să ne refacem vieţile şi să trecem odată peste această încercare'

Preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, afirmă, vineri seară, că vaccinarea ne dă şansa să repornim economia, să ne refacem vieţile şi să trecem odată peste această încercare plătită, deja, cu viaţa de peste 3.150.000 de oameni. Cîmpean anunţă că peste 46.000 de personae din judeţul Sibiu au fost vaccinate cu ambele doze, reprezentând 11,72% din populaţia eligibilă.

”Suntem la finalul săptămânii europene a imunizării. Vaccinul şi imunizarea probabil că sunt astăzi, ca teme de discuţie, cei mai „fierbinţi cartofi”. Cel puţin aşa mi-au spus mai mulţi care insistau să mă ţină departe de posibile discuţii contradictorii. Sunt bucuroasă că mi-am urmat şi de această dată principiile personale şi am putut să vă aud pe voi toţi. Mi-au folosit părerile pro şi, normal, m-am bucurat de laude sau de like-uri. Însă, măcar în aceeaşi măsură, mi-au folosit punctele de vedere diferite, „criticile”, mai voalate sau mai abrupte şi virulente. Ele mi-au arătat că merită să facem parte TOŢI din aceeaşi discuţie, să nu ne rupem unii de alţii şi să vorbim doar cu cei asemenea. Să începem să ne auzim şi să ne respectăm părerile, mai ales când sunt, poate, la antipozi. Despre COVID-19, vaccin, teamă, risc, despre ştiri false şi informaţii confirmate, despre zvonuri şi multe alte asemenea, am învăţat în câteva zile mai mult decât în anii din urmă. Am înţeles cum să caut, unde să caut şi, mai ales, cum să mă feresc de a afla doar ceea ce îmi convine”, a scris, vineri seară, pe Facebook, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, potrivit news.ro.

”La „minusuri” e clar că până la imunizare colectivă, vaccinul nu ne scapă de mască şi nu avem garanţia că nu ne vom mai îmbolnăvi a doua oară (cum a fost cazul familiei Arşinel). Dar avem şansa majoră că, dacă asta se întâmplă, vom face o formă mult mai uşoară de boală”, a mai scris Cîmpean.

Aceasta a anunţat că, în judeţul Sibiu, au fost administrate aproximativ 125.000 de doze, populaţia vaccinabilă fiind de 396.753 persoane.

”În primele 15 minute după vaccinare, 75 de persoane au avut reacţii adverse uşoare (0,06%). Sunt complet vaccinate, peste 46.000 de persoane reprezentând 11,72% din populaţia eligibilă. Cu cât mai repede închidem acest capitol trist din viaţa noastră, cu atât mai bine”, a mai transmis Daniela Cîmpean.