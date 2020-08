Preşedintele Columbiei afirmă că Venezuela intenţionează să cumpere rachete din Iran

Preşedintele columbian Ivan Duque a declarat joi că Venezuela negociază cu Iranul posibilitatea achiziţionării de rachete, transmite dpa preluat de agerpres.

"Există un interes al dictaturii [preşedintelui] Nicolas Maduro de a achiziţiona rachete cu rază medie şi lungă de acţiune din Iran", a declarat Duque într-o intervenţie televizată.Liderul de la Bogota a declarat că cele două ţări au fost în contact sub instrucţiunile ministrului venezuelean al apărării Vladimir Padrino şi că aceste informaţii au fost confirmate de "servicii de informaţii cu caracter internaţional care colaborează cu noi".Executivul venezuelean de la Caracas a respins acuzaţiile.Ministrul de externe venezuelan Jorge Arreaza a declarat că preşedintele Duque a atacat Venezuela pentru a abate atenţia de la problema violenţei din propria ţară.La rândul său, ministrul venezuelan al apărării Vladimir Padrino a negat pe Twitter aceste acuzaţii, afirmând că Duque încearcă să mute din nou atenţia spre Venezuela şi să profite de situaţia geopolitică.Anterior, Venezuela a susţinut că relaţia strânsă pe care o are cu Iranul este doar de natură politică şi comercială.Columbia, care nu are relaţii diplomatice cu ţara vecină Venezuela, se numără printre zecile de state care l-au recunoscut pe liderul opoziţiei din Venezuela, Juan Guaido, ca preşedinte interimar al ţării.Pe măsură ce izolarea sa internaţională a crescut, Venezuela şi-a intensificat relaţiile cu Iranul, care a contribuit la acoperirea deficitului de combustibil şi a deschis un supermarket la Caracas.Preşedintele columbian a reiterat şi acuzaţia potrivit căreia Venezuela sprijină grupări armate columbiene care operează în zona de frontieră şi acuză faptul că regimul de la Caracas le aprovizionează cu arme provenite din Rusia şi Belarus.