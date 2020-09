Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, confirmat cu COVID -19, a reuşit să voteze înainte de închiderea urnelor

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra (PSD), care a fost depistat cu COVID - 19, vineri, a reuşit să voteze, duminică, înainte de închiderea urnelor, după ce în cursul zilei membrii secţiei de votare au refuzat să îi ducă urna mobilă.

”AM REUŞIT! Am reuşit să votez, în condiţii de siguranţă deplină! Din păcate, doar după ce am făcut o plângere către secţia de votare, în care am menţionat că ne vom vedea în instanţă. Dreptul la vot e unul Constituţional, însă, în cazul meu, a fost şi rea voinţă. Am votat pentru continuitate la Consiliul Judeţean Timiş! Avem treabă!”, a scris Călin Dobra pe Facebook, potrivit news.ro.

Social - democratul Călin Dobra candidează pentru un nou mandat în fruntea Consiliului Judeţean Timiş. El a fost depistat cu COVID - 19, vineri, este asimptomatic şi în prezent se află în izolare la domiciliu.