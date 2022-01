Președintele El Salvador prezice o 'creștere gigantică a prețului' pentru Bitcoin

Președintele salvadorean Nayib Bukele a făcut încă o predicție optimistă privind bitcoin ( BTC ) la scurt timp după ce Fondul Monetar Internațional a cerut guvernului său să elimine statutul Bitcoin ca mijloc legal de plată, conform cointelegraph.com.

Bukele a transmis luni Twitter pentru a prezice că Bitcoin va vedea în cele din urmă o „creștere gigantică a prețului” din cauza ofertei sale limitate de doar 21 de milioane de monede digitale .

Președintele a citat cazul deficitului Bitcoin, subliniind că există „mai mult de 50 de milioane de milionari” în lume și că nu există suficient Bitcoin dacă fiecare dintre ei ar dori să dețină cel puțin 1 BTC.

There are more than 50 million millionaires in the world.



Imagine when each one of them decides they should own at least ONE #Bitcoin



But there will ever be only 21 million #Bitcoin



No enough for even half of them.



A gigantic price increase is just a matter of time.