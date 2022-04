Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă: La cum suntem acum, normal ar fi să câştigăm două medalii la Europene

Preşedintele Federaţiei Române de Judo, Cozmin Guşă, a declarat, pentru AGERPRES, că în mod normal delegaţia României, formată din 9 sportivi, ar trebui să câştige două medalii la Campionatele Europene de judo, programate în perioada 29 aprilie - 1 mai la Sofia (Bulgaria).

În opinia acestuia, România are şanse importante de a urca pe podium la masculin, la categoriile 73 şi 100 de kilograme."La cum suntem acum, normal ar fi să câştigăm două medalii la Europene. Şi ar fi o performanţă fără precedent pentru judo în contextul ăsta foarte competitiv. Avem protagonişti pentru medalii la două categorii, la 73 şi 100 de kilograme. La categoria 73 de kilograme, îl avem atât pe Alexandru Raicu, dar şi pe campionul mondial de la juniori Adrian Şulcă. Şi oricare dintre ei poate să ia orice medalie de la aur în jos ţinând cont de nivelul la care este categoria în acest moment şi cum se comportă ei în interiorul categoriei, una foarte competitivă. La 100 de kilograme îl avem pe românul Asley Gonzalez (n.r.- sportiv cubanez naturalizat în 2021). El a obţinut rezultate foarte bune în ultima vreme, a avut şi câteva accidentări, dar şi-a revenit. Însă Gonzalez poate să ia orice medalie la 100 de kilograme", a spus preşedintele."Mai aşteptăm la Sofia să confirme şi Alex Creţ, la 90 de kilograme, pentru că el are deja o medalie la un Grand Prix de seniori, ceea ce e mare lucru. Iar la 66 de kilograme îl avem pe Lucian Borş, care şi el este campion european de tineret şi juniori, vicecampion mondial... Aşa că şi el e în cărţi. Dar categoriile la care mergem la medalii sunt 73 şi 100 de kilograme. La fete, garnitura este schimbată, vom merge cu junioare şi cele care au participat la tineret. Cea mai bine clasată ar fi la Florentina Ivănescu la 63 de kilograme... Dar, campioanele noastre s-au retras acum trei luni... nici Loredana Ohâi, care mai avea vârsta, nu a mai vrut să continue. La masculin a trecut mult timp de când nu am mai luat medalii la Europene. Iar acum, culmea, protagoniştii sunt la masculin. După 15 ani în care baza a fost judoul feminin, acum cel masculin a revenit", a adăugat Cozmin Guşă.Acesta a explicat că toate naţiunile prezente la Europene au aşteptări mari deoarece Rusia a anunţat că nu va îşi trimite sportivii la Sofia în contextul conflictului din Ucraina."Toată lumea speră la medalii mai multe la aceste Europene, pentru că sportivii ruşi nu se vor prezenta. Iar ruşii la Europene se aflau printre protagonişti, ei se băteau mereu cu francezii pentru primul loc în clasamentul pe medalii. Ruşii nu vor fi la Sofia pentru că Federaţia Rusă de Judo a luat decizia de a nu-şi mai trimite sportivii pentru o perioadă, tocmai pentru a nu-i expune în contextul actual. La categoria 100 de kilograme românul Asley Gonzalez îl avea pe numărul 1 mondial, rusul Adamian (n.r. - Arman Adamian nu a participat la competiţii şi a pierdut puncte coborând pe locul 2 în clasamentul actual). Ei se băteau parte în parte... la ultima confruntare a câştigat rusul, dar Asley era accidentat. Însă lui Adamian îi era teamă de Asley, este rivalul lui. Aşa că absenţa Rusiei reprezintă o şansă în plus pentru noi la categoria 100 kg. Dar la 73 de kg nu avem vreun avantaj pentru că Raicu şi Şulcă sunt peste puţin pe ruşii din categoria asta", a precizat oficialul FRJ.Eduard Şerban, campion mondial la cadeţi în 2017, este marele absent al României la Sofia. "Din păcate avem o absenţă importantă pentru aceste Europene, este vorba despre Eduard Şerban, fostul campion mondial de la cadeţi, care a crescut foarte frumos în ultima perioadă. Din păcate suntem nevoiţi să-l scoatem din circuit pentru 2-3 luni, până se operează şi se recuperează. Deci tocmai în toamnă o să revină în competiţii. E greu de estimat momentul când şi-a afectat umărul, a fost o chestiune care a evoluat în timp şi acum singura soluţie este operaţia. Umerii şi genunchii sunt cele două probleme mari ale celor care practică judo, este un specific acestei discipline", a mai spus Guşă.România va fi reprezentată la Campionatele Europene de judo de la Sofia de 9 sportivi, 6 la masculin şi 3 la feminin, după cum urmează: Lucian Borş-Dumitrescu (cat. 66 kg), Alexandru Raicu (cat. 73 kg), Adrian Şulcă (cat. 73 kg), Alex Creţ (cat. 90 kg), Asley Gonzalez (cat. 100 kg), Vlăduţ Simionescu (cat. +100 kg), Cleonia Rîciu (cat. 52 kg), Florentina Ivănescu (cat. 63 kg) şi Serafima Moscalu (cat. 70 kg). La ediţia 2021 a CE niciun reprezentant al României nu a urcat pe podium, ultima medalie fiind cucerită de Andrea Chiţu (cat. 52 kg) în 2020.La Campionatele Europene de judo, programate între 29 aprilie şi 1 mai la Sofia (Bulgaria) vor participa 362 de sportivi din 40 de ţări.