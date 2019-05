Preşedintele Iohannis vizitează vineri Timişoara

Preşedintele Klaus Iohannis va efectua vineri o vizită la Timişoara, unde va vizita Memorialul Revoluţiei şi Sinagoga "Cetate", va avea o întâlnire cu autorităţile locale din regiune, va participa la o dezbatere despre învăţământ şi îşi va lansa ultima carte, potrivit agerpres.ro.

Primul punct al programului îl constituie vizitarea Memorialului Revoluţiei, după care şeful statului va participa la dezbaterea "Become your best! - printr-un învăţământ superior de calitate", organizată la Universitatea de Vest.

Ulterior, Klaus Iohannis va vizita Sinagoga "Cetate", se va întâlni cu autorităţile locale din regiune şi va participa la festivitatea de aniversare a Colegiului Naţional "C. D. Loga".

Ultimul moment al vizitei în Timişoara este evenimentul de lansare a volumului "EU.RO - Un dialog deschis despre Europa", scris de preşedinte, care va avea loc la Centrul de Conferinţe al Universităţii Politehnica.