Președintele Klaus Iohannis, despre numărul mare al pacienților din ATI: Sistemul național face față

Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, în contextul zonelor roșii de COVID-19 apărute în țară, că nu are senzația că situația este scăpată de sub control și că, în prezent, sistemul național face față, anunță MEDIAFAX.

„Nu consider că există o situație scăpată de sub control, dar sunt focare unde numărul de pacienți este foarte mare. Sistemul național face față. Persoanele care nu găsesc loc în imediata apropiere sunt transferate în alte unități și pentru a verifica și eu care este situația foarte concret pe zone, pe spitale, am convocat pentru mâine (joi – n.r.) o ședință. Deocamdată nu am senzația că situația este scăpată de sub control”, a spus Iohannis.

În județele Argeș, Dâmbovița, Vâlcea și Brașov autoritățile au decis să impună obligativitatea purtării măștii și în spații deschise, din cauza numărului tot mai mare de cazuri noi de COVID-19.

Miercuri, numărul pacienților care au nevoie de tratament în ATI era de 377, mai mare cu 24 de cazuri față cel înregistrat marți.