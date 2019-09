Preşedintele PMP îl apără pe Traian Băsescu, după verdictul de colaborare cu Securitatea: 'Statul se întoarce împotriva lui însuşi'

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, la RFI, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis că fostul preşedinte Traian Băsescu a colaborat cu Securitatea, că "Băsescu rămâne şi trebuie să rămână în istorie drept preşedintele care a condamnat comunismul, care a desecretizat arhivele Securităţii".

Eugen Tomac a spus, la RFI, că are unele semne de întrebare legate de verdictul Curţii de Apel Bucureşti în privinţa relaţiei dintre Traian Băsescu şi Securitate.

"Eu aş fi foarte sincer şi direct. Până în prezent, nu m-am pronunţat pe această chestiune, însă mi se pare totuşi prea mult, mi se pare o situaţie în care statul se întoarce împotriva lui însuşi, pentru că vorbim de preşedintele României care a condamnat comunismul, care a deschis arhivele Securităţii, care a fost verificat de foarte multe ori înainte de a fi numit sau ales în diferite funcţii publice", a afirmat Tomac, potrivit news.ro.

El consideră că nu este întâmplător că dosarul a apărut în campanie electorală, iar verdictul vine în apropierea celei pentru prezidenţiale.

"Dacă până în prezent nu au existat asemenea chestiuni, pe care să le constate statul şi le găsim acum deloc din punctul meu de vedere aproape întâmplător faptul că dosarul a apărut în plină campanie electorală în alegerile europarlamentare în care preşedintele deschidea lista partidului nostru şi sigur că verdictul vine exact acum, în plină fierbere electorală, în alegerile prezidenţiale”, a spus liderul PMP.

Potrivit acestuia, "Traian Băsescu rămâne şi trebuie să rămână în istorie drept preşedintele care a condamnat comunismul, care a desecretizat arhivele Securităţii".

Curtea de Apel Bucureşti a constatat calitatea de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu. Decizia poate fi atacată.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat, vineri, că va contesta sentinţa Curţii de Apel Bucureşti, care i-a constatat calitatea de colaborator al Securităţii, afirmând că ceea ce a făcut el nu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu instituţia respectivă.

”Este o decizie a judecătorului, nu pot să o contest decât legal, ca un om care a ţinut la construcţia unui sistem de justiţie. Voi contesta decizia la Înalta Curte”, a declarat, vineri, într-o intervenţie la Digi 24, Traian Băsescu.

Acesta a aprecizat că ceea ce a făcut nu poate fi considerat colaborare cu Securitatea.

”Ştiu ce am făcut şi nu cred că ce am făcut eu poate fi etichetat ca fiind colaborare cu Securitatea, mai ales că este vorba despre documente din Institutul de Marină, iar instituţia care se ocupa de noi erau Contrainformaţiile militare despre care, recunosc, că la 21 de ani habar nu aveam că sunt parte a Securităţii”, a mai spus Băsescu.

În plus, fostul şef al statului a declarat că are o ”oarecare amărăciune”.

”Pentru mine, trebuie să recunosc, că este o oarecare amărăciune, după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securităţii şi le-am transferat către CNSAS, prin dispoziţia mea, am deschis arhivele Comitetului Central, acum să am un asemenea verdict”, a mai spus Băsescu, afirmând că nu a ştiut niciodată şi nici nu a încercat să afle dacă există documente în arhivă care să-l vizeze.