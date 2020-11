Președintele PNL al Consiliului Județean Brașov s-a infectat: 'Am fost surprins, am respectat toate măsurile'

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, de la PNL, a anunțat joi seara că a fost diagnosticat cu Covid. Acesta susține că a fost surprins de rezultatul testului, întrucât a respectat toate măsurile de protecție.

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a anunțat, pe Facebook, că a fost testat pozitiv.

„M-am angajat să fiu întotdeauna sincer cu dumneavoastră și să dau dovadă de maximă transparență, nu doar la bine, ci și în momentele mai puțin plăcute. Vreau, de aceea, să vă anunț că am fost declarat pozitiv la testul pentru COVID-19. Vă mărturisesc că am fost suprins, deoarece am respectat toate măsurile de protecție”, a scris Adrian Veștea pe rețeaua de socializare.

Acesta a anunțat că s-a izolat și va urma tratamentul indicat de medici.

„Mă simt bine, nu prezint simptome și am încredere că voi depăși această încercare. Iar când medicii mă vor declara vindecat voi reveni la treabă”, a mai anunțat Veștea.

Vicepreședintele Șerban Todorică Constantin a fost desemnat pentru a prelua atribuțiile de președinte al Consiliului Județean Brașov.

