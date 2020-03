Preşedintele PNL Harghita s-a autoizolat la domiciliu după ce a participat la şedinţa Biroului Politic Naţional

Preşedintele PNL Harghita, Sebastian Buzilă, s-a autoizolat la domiciliu după ce a participat luni, la Bucureşti, la şedinţa Biroului Politic Naţional al partidului.

"M-am autoizolat. Acum o jumătate de oră am fost informat şi am venit acasă. Am anunţat medicul de familie, mi-a spus că, dacă am simptome, să anunţ. A venit şi soţia mea, nu va merge la serviciu, va fi la izolare şi copilul nu mergea oricum la şcoală. Şi atunci stăm 14 zile acasă", a declarat, pentru AGERPRES, Sebastian Buzilă.

Citește și: Dr. Alexandru Rafila îi calmează pe bucureșteni: NU se închide Capitala

Acesta a precizat că nu îl cunoaşte pe senatorul Vergil Chiţac, testat pozitiv pentru coronavirus, şi nu a intrat în contact cu el, măsura fiind una de precauţie.

"Nici nu îl cunosc pe domnul (Vergil Chiţac - n.r.), nu am intrat în contact cu el, dar ca măsură (de precauţie - n.r.). Acolo au fost peste o sută de persoane pentru că, pe lângă membrii Biroului Politic Naţional, au fost şi candidaţi la Consiliul Judeţean sau la primăria municipiului reşedinţă şi au fost multe persoane", a precizat liderul PNL Harghita.

Acesta a adăugat că se simte bine şi nu are niciun fel de simptome de boală şi că este singura persoană din Harghita care a luat parte la respectiva şedinţă.