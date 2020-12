Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, după vot: 'Am votat pentru competenţă, pentru oameni care îşi iubesc semenii, pentru patrioţi'

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, care este şi vicepreşedinte al acestui partid la nivel naţional, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat "pentru deschiderea şcolilor, a pieţelor" şi pentru "stoparea abuzurilor care s-au făcut în ultimul an", potrivit AGERPRES.

"Am votat astăzi pentru deschiderea şcolilor, pentru deschiderea pieţelor, pentru stoparea abuzurilor care s-au făcut în ultimul an. Am votat pentru competenţă, pentru oameni care îşi iubesc semenii, pentru patrioţi, pentru România şi pentru siguranţa unui trai mai bun. Într-un cuvânt, am votat pentru schimbarea celor care astăzi guvernează extrem de incompetent, corupt şi care abuzează foarte sever libertăţile şi drepturile cetăţenilor", a afirmat Moldovan.

Liderul judeţean al PSD este de părere că rezultatul alegerilor parlamentare va fi unul foarte strâns şi că un singur partid va reuşi să depăşească pragul de 30 de procente.

Întrebat despre prezenţa slabă la urne din judeţul Bistriţa-Năsăud, până la această oră, Radu Moldovan a spus că acest fapt se datorează atât nemulţumirii cetăţenilor, cât şi temerii de a nu se infecta cu noul coronavirus.

"Sper ca până diseară să nu mai rămânem pe ultimul loc. Din toate estimările şi discuţiile cu oamenii care au fost în această campanie, foarte multă lume spunea că are foarte mari rezerve să se prezinte la vot. Sunt două categorii de oameni: sunt oamenii care sunt nemulţumiţi de ceea ce se întâmplă şi au ales să sancţioneze în acest fel ceea ce se întâmplă astăzi în România şi sunt persoanele mai în vârstă, care sunt foarte speriate de riscul de a se infecta", a mai declarat Moldovan.