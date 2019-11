Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud s-a resemnat: Este ceea ce ne aşteptam; lucrurile sunt închise

Preşedintele PSD Bistriţa-Năsăud, Radu Moldovan, a declarat duminică seara, după publicarea exit-pollului, că rezultatul obţinut de Viorica Dăncilă în primul tur al alegerilor prezidenţiale este ceea ce social-democraţii se aşteptau şi că există speranţa ca aceasta să câştige turul doi.

"Este ceea ce ne aşteptam, numai, din păcate, nu am motive foarte mari să mă bucur, pentru că, pentru prima dată, candidatul PSD nu câştigă turul întâi la alegerile prezidenţiale. Dar, de asemenea, sunt încrezător că s-ar putea să fie un lucru bun pentru noi, pentru că trei runde de alegeri prezidenţiale am câştigat turul întâi şi am pierdut turul doi, acum, intrând de pe locul doi în turul doi, putem avea o speranţă să finalizăm pe locul întâi. Vă mărturisesc cu sinceritate, fără a fi lipsit de modestie, că nu am avut emoţii vizavi de intrarea candidatului PSD în turul doi. PSD rămâne cel mai mare partid din România, cu organizaţii foarte puternice, şi, oricât de mult s-ar încerca să fie destructurat partidul, e foarte greu. Greul de acum începe pentru noi, de mâine", a spus Moldovan.Liderul judeţean al PSD se arată convins că rezultatul votului din diaspora nu mai poate schimba clasamentul indicat de exit-poll."Au votat (în diaspora - n.r.), până în momentul de faţă, 630.000 de alegători, cu aproximaţie. Să zicem că votează 700.000 sau chiar 800.000. Pe calculele noastre, în momentul de faţă, diferenţa este de peste 600.000 de voturi între doamna preşedinte Dăncilă şi cel care este clasat pe locul trei. Dacă ia Dan Barna peste 50% din voturi, poate lua 400.000. Nu cred că le ia pe toate, 100%, ca să o poată ajunge pe doamna Dăncilă. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt închise", a mai declarat Radu Moldovan.Candidatul PNL, preşedintele Klaus Iohannis, a obţinut 39% în primul tur al alegerilor prezidenţiale, reprezentantul PSD, Viorica Dăncilă - 22,5%, iar candidatul Alianţei USR PLUS, Dan Barna - 16,4%, potrivit sondajului realizat la ieşirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) şi Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde