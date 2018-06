Preşedintele PSD Vaslui nu crede că se poate reedita momentul Ciolos

Preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, face apel la calm şi spune că ”trebuie să le arătăm tuturor celor care cred că se poate reedita momentul Cioloş, într-o altă variantă, că nu se va întâmpla acest lucru”.

Dumitru Buzatu a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că, în opinia sa, credibilitatea PSD este asigurată nu numai de membri de partid, ci şi de ceea ce face partidul pentru oameni, iar oamenii au o părere bună despre politica partidului.

„Nu cunosc conţinutul deciziei care îl priveşte pe dl. Dragnea, nu am citit-o, am fost doar informat în legătură cu ea. În măsura în care decizia despre care am auzit este veridică, e clar lucrurile nu se vor opri, va trebui să fie recurată hotărârea, vom vedea ce probe se vor aduce. Evident, va trebui să ne menţinem calmul şi să le arătăm tuturor celor care cred că se poate reedita momentul Cioloş, într-o altă variantă, că nu se va întâmpla acest lucru. Credibilitatea PSD este asigurată nu numai de membri, ci şi de ceea ce face pentru oameni, iar oamenii au o părere bună despre politica PSD. Aşadar, îi îndemnăm pe toţi să fie calmi şi vom vedea ce se va întâmpla. Va trebui să aşteptăm următoarea decizie a instanţei”, a spus Buzatu.

Magistraţii instanţei supreme l-au condamnat, joi, pe Liviu Dragnea, la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare în procesul angajărilor de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, în care e acuzat de instigare la abuz în serviciu.

Decizia nu este definitivă.

Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au anulat pedepasa cu suspendare, de doi ani de închisoare, primită de Liviu Dragnea în dosarul Referendumului. Liviu Dragnea a fost achitat pentru fals intelectual.