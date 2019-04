Preşedintele USR a găsit vinovaţii după scandalul cu PNL: 'Noi, ceilalți, am permis ca asta să se întâmple'

Dan Barna, preşedintele USR, reacţionează la incidentul de la Cluj, unde lideri ai Tineretului PNL au distrubuit pliante cu declaraţia unei susţinătoare a USR-PLUS despre introducerea avortului obligatoriu pentru românii săraci. Barna afirmă că asemenea incidente au apărut pentru că mulţi români au refuzat în ultimii 30 de ani să se implice în politică. Acesta lansează un apel la implicarea românilor în partide politice.

"De aseară primesc, aproape ca un flux de agenție de știri, opinii, mesaje, sugestii de reacție despre "faza de la Cluj".

De la: ”ce nemernicie, trebuie reacție dură" până la "ăștia sunt, atâta se poate, au greșit dar va trebui oricum să recuperăm împreună cu ei România de la PSD", la “o campanie susținută de două săptămâni nu se poate face de doar doi tineri exaltați cu o imprimantă", până la "astea sunt entuziasme stupide de tinerețe".

De la "cuțit în spate de la partenerul de tranșee" până la lipsitul de perspectivă "campania scuză mijloacele". Cred că am primit aproape toate variantele teoretice de viziune asupra "isprăvii" TNL Cluj.

Chiar nu știu de unde sau de la cine a plecat ordinul și inițiativa acestui proiect de prosteală civică livrat clujenilor. Am încredere că actuala conducere a PNL va clarifica asumat aceste aspecte. Știu însă că nici nu prea contează și nu despre asta este de fapt vorba.

Ce s-a întâmplat la Cluj s-a întâmplat pentru că timp de 30 de ani, noi, ceilalți, am permis ca asta să se întâmple. Pentru că timp de 30 de ani, prea adesea nu am fost la vot pentru că nu am avut chef, timp, interes sau responsabilitate. Pentru că timp de 30 de ani ne-am spus că nu noi trebuie să facem politică pentru că politica e murdară, iar astăzi, din neimplicarea noastră, suntem revoltați că așa a și ajuns.

Alianța USR PLUS de asta a apărut, pentru că unii dintre "ceilalți" ne-am apucat de politică, nu pentru că ne-am dorit, ci pentru că nu se mai poate altfel.

Răspunsul pentru ce s-a întâmplat la Cluj este IMPLICAREA. Veniți în USR sau în PLUS sau în alte partide pentru că partidele, toate, sunt mereu măsura oamenilor care le alcătuiesc. Și dacă ne uitam ce fac PSD-ALDE României de doi ani și jumătate înțelegem asta pe deplin.

Iar dacă nu puteți sau nu îndrăzniți încă să intrați în politică, atunci pe 26 mai luați cu voi încă trei prieteni, vecini sau colegi și mergeți la vot. Fiecare! Asta cu siguranță putem să facem", scrie Barna pe Facebook.

Președintele PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda, a anunțat că cei doi membri liberali care au distribuit pliante false în numele Alianței 2020 USR PLUS au fost excluși din partid, acțiunea lor fiind una individuală. Buda a spus că USR nu este un adversar al PNL, ci viitor partener la guvernare.