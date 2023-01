Președintele USR, descriere ciudată pentru mandatul lui Clotilde Armand la primărie: 'Întâi râneşti şi apoi obţii rezultatele'

Cătălin Drulă a precizat, chestionat dacă USR va susţine o nouă candidatură a primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, că de regulă un primar în funcţie are în continuare prima şansă să fie candidat. „E o jumătate de mandat, mai are încă o jumătate de mandat. Este foarte multă muncă, întâi râneşti şi apoi obţii rezultatele. Eu sunt mândru de toţi colegii mei care sunt primari”, a adăugat liderul USR, potrivit news.ro.

„Ştiţi cum e, un primar în funcţie, într-un partid, întotdeauna e pole position să fie candidat în continuare. E o jumătate de mandat, mai are încă o jumătate de mandat. Este foarte multă muncă, întâi râneşti şi apoi obţii rezultatele. Eu sunt mândru de toţi colegii mei care sunt primari. Aşa cum am spus – orice primar are în continuare prima şansă să fie candidat. Sunt mândru de munca pe care o fac colegii mei primari. Nu sunt perfecţi. Nici eu nu sunt. Am făcut erori când eram ministru, dar ştiu cum se luptă ca să obţină lucruri mai bune pentru comunităţile lor”, a declarat Cătălin Drulă, întrebat marţi la TVR Info dacă Clotilde Armand va fi în continuare candidatul USR la Primăria Sectorului 1.

Chestionat dacă ar trebui ca USR să îi ceară demisia primarului Sectorului 1 Clotilde Armand, având în vedere investigaţia ANI, preşedintele USR a răspuns: „Doamna Clotilde Armand se luptă cu o mafie enormă la Sectorul 1, cu mafia gunoiului de acolo. Legat de acest caz, de constatările ANI, ea a dat explicaţii publice şi acolo e o chestiune de ambiguitate. Într-un ghid al Ministerului spune că primarul poate fi implicat pe fonduri europene, ANI a considerat că nu”.

„A spus că va ataca aceste concluzii. ANI nu este o instituţie judiciară. E o instituţie care face nişte rapoarte şi, de altfel, sunt cazuri de notorietate în care s-au înşelat. Unul dintre ele e chiar al Preşedintelui României, unde a fost un raport care a fost întors în Justiţie. Sunt convins că îşi va găsi dreptatea şi că va anula acest raport. Între timp munceşte la Sectorul 1, se luptă cu toate aceste interese legate”, a completat Cătălin Drulă.

La începutul lunii noiembrie a anului trecut, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a acuzat-o pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1 al Capitalei, de conflict de interese administrativ şi incompatibilitate.

ANI a anunţat atunci că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie cu privire la existenţa indiciilor referitoare la săvârşirea infracţiunii de folosire a funcţiei pentru favorizarea unor persoane, întrucât, în exercitarea atribuţiilor de primar, respectiv în perioada februarie – august 2022, a semnat un număr de cinci dispoziţii care au condus la crearea unor venituri suplimentare pentru sine.