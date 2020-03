Președinții de la Ludogoreț și Olympiacos Pireu s-au vindecat de COVID-19

Kiril Domusciev, preşedintele clubului Ludogoreţ, la care evoluează atacantul Claudiu Keşeru şi fundaşii Cosmin Moţi şi Dragoş Grigore, precum şi preşedintele grupării Olympiacos Pireu, Evangelos Marinakis, au anunţat că s-au vindecat de Covid-19 potrivit news.ro.

"Sunt sănătos acum! L-am învins pe Covid-19 şi am deja anticorpi (imunitate). Rămâne să mă recuperez după pneumonie. Vreau să mulţumesc echipei medicale care a avut grijă de mine şi de soţia mea. Excepţionali profesionişti! Le mulţumesc, de asemenea, tuturor celor de la Sofiyamed, regret că le-am creat neintenţionat multe probleme! Ai grijă, dar să nu-ţi fie frică! Există tratament. Fii inteligent şi ai grijă de tine şi de cei dragi ţie!", a dcelarat Domusciev, potrivit site-ului oficial al clubului.

El anunţase, la 17 martie, pe reţelele de socializare, că a contractat Sars-Cov-2.

Şi Marinakis, patronul cuburilor Olympiacos Pireu şi Nottingham Forest, spune că a scăpat de periculosul virus.

"După două săptămâni, urmând instrucţiunile medicilor, am efectuat al doiela test, conform procedurii, care s-a dovedit a fi negativ. Am stat acasă, am citit, am comunicat cu pritenii şi cu cunoscuţii, m-am uitat la televizor multe ore, am ascultat muzică, am petrecut multe ore navigând pe Internet pentru a vedea ce se întâmplă în restul lumii şi am realizat încă o dată cât de vulnerabilă este planeta noastră. Simt nevoia să le mulţumesc medicilor pentru grija şi sfaturile lor, eroii în tricouri verzi şi albe, care lucrează în fiecare noapte pentru semenii lor. Mă simt obligat, în această etapă critică, să transmit un mesaj care reiese din experienţa mea de scurtă durată. Meriră să stăm acasă pentru a ne proteja ne noi înşine şi pe oamenii noştri", a declarat, el, pentru site-ul clubului Olympiacos.

Marinakis a anunţat, la 10 martie, pe reţelele de socializare, că a contractat coronavirusul şi că s-a plasat în autoizolare.