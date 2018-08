Presiuni asupra procurorului din dosarul Onea-Negulescu. Concluziile Inspecţiei Judiciare

Inspecţia Judiciară a trimis la CSM raportul întocmit în urma verificărilor în cazul procuroarei Elena Iordache, de la Parchetul General, care instrumentează dosarul Onea-Negulescu. Sesizările au fost formulate de ministrul Justiţiei, dar şi de procuroarea Iordache.

Potrivit Antena 3, inspectoarea de caz a avut o concluzie vagă, fără a da un verdict fără echivoc cu privire la presiunile invocate asupra procuroarei. La concluziile inspectoarei s-au alăturat şi concluziile conducerii Inspecţiei Judiciare, care constată că au existat presiuni.

CITEȘTE ȘI: Ai o memorie slabă şi te concentrezi greu? Renunţă la aceste obiceiuri zilnice!

Elena Iordache ar fi denunţat presiuni din partea şefului de secţie, care ar fi vrut să-i ia dosarul. Romulus Varga. Martorii audiaţi au relatat diverse scene din interiorul parchetului. Un grefier a povestit că a văzut-o pe procuroarea Iordache plângând pe hol, iar un specialist din cadrul instituţiei a declarat în faţa inspectorului judiciar: "Când a intrat în birou, a izbit uşa, era supărată. Am întrebat-o ce s-a întâmplat, iar Elena Iordache a răspuns că are nişte probleme cu şefii."

O altă procuroare, care a instrumentat dosarul Hexi-Pharma, a declarat că şi ea a avut parte de abuzuri, dosarul fiindu-i preluat abuziv.

Raportul Inspecţiei Judiciare ajunge în plenul CSM, care trebuie să stabilească dacă procuroarei Elena Iordache i-a fost încălcată independenţa.

CITEȘTE ȘI: Cum trebuie consumat usturoiul pentru beneficii maxime. Greşelile care generează efecte adverse

La sfârşitul lunii iulie, procurorul Mircea Negulescu şi fostul şef al DNA Ploieşti Lucian Onea au fost chemaţi la Parchetul General, unde au fost anunţaţi că au fost plasaţi sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.



Potrivit unui comunicat al Parchetului General, celor doi li s-au impus, printre altele, următoarele obligaţii: să nu comunice între ei şi, respectiv, cu anumite persoane menţionate în ordonanţe, să nu exercite profesia de procuror, să nu deţină, să nu folosească şi să nu poarte arme.



Lucian Onea este acuzat de participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, represiune nedreaptă şi cercetare abuzivă, iar Mircea Negulescu este cercetat pentru participaţie improprie, sub forma complicităţii, la săvârşirea infracţiunii de inducere în eroare a organelor judiciare şi complicitate la infracţiunea de represiune nedreaptă.



Parchetul General susţine că, în anul 2015, Lucian Onea şi Mircea Negulescu au determinat prin constrângere un martor, Vlad Cosma, ameninţându-l în mod direct că o vor inculpa pe sora acestuia, Andreea Cosma, să întocmească în fals o sesizare pe un alt nume şi tabele/liste cu alegători din Republica Moldova, documente din care să rezulte că alegătorii ar fi primit bani drept "mită electorală". Documentele au fost expediate prin fax şi poştă din Chişinău la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti.



Parchetul mai arată că, deşi ştia că probele sunt ticluite în mod mincinos de martor, Lucian Onea a solicitat Tribunalului Prahova arestarea preventivă a unui inculpat pentru infracţiunea de coruperea alegătorilor, prezentând instanţei, drept probe, documentele ticluite.