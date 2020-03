Prestigioasă revistă londoneză devine o publicaţie exclusiv online

Revista londoneză Time Out, o prestigioasă publicaţie dedicată gastronomiei şi activităţilor zilnice culturale şi de divertisment, şi-a schimbat denumirea în Time In şi a decis să renunţe la ediţia sa tipărită, după ce pandemia de coronavirus i-a obligat pe cititorii ei obişnuiţi să evite ieşirile în oraş şi plimbările pe străzile capitalei britanice, informează Reuters, scrie Agerpres.

Lansată în 1968 pentru a detalia toate activităţile cultural-artistice din capitala Marii Britanii, această revistă săptămânală era distribuită în mijloacele de transport în comun şi disponibilă în regim de gratuitate în cafenele, baruri, magazine şi galerii de artă.

Grupul editorial Time Out a extins distribuţia revistei la 328 de oraşe din lumea întreagă prin listări online, evenimente şi mărci comerciale.

Luni, reprezentanţii grupului au declarat că din cauza izolării la domiciliu a rezidenţilor, revista va deveni o publicaţie cu distribuţie exclusiv online şi îi va învăţa pe cititori modul în care vor putea să susţină afacerile locale şi să aibă acces la evenimente culturale locale prin intermediul unor rubrici precum "Time In Daily" şi "The best of the city - straight to your sofa".

Grupul Time Out, care este listat la Bursa de la Londra, administrează reviste, site-uri, platforme mobile şi evenimente live în 58 de ţări.

Într-o declaraţie oficială, grupul britanic a anunţat că a avut 63 de milioane de cititori în 2019. Pandemia de coronavirus a determinat deja închiderea pieţelor sale gastronomice şi cultural-artistice, afectându-i în acelaşi timp şi veniturile obţinute din publicitate.