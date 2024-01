Previziuni numerologice pentru 2024: cifrele care ne spun ce se schimbă în acest an

Numerologul Romeo Popescu a dezvăluit luni previziunile numerologice pentru anul 2024 în funcţie de cifra de destin, scrie antena3.ro.

Cifra de destin se calculează adunând toate cifrele din data de naştere. Spre exemplu, dacă eşti născut în 12.01.1980, aduni 1 cu 2 cu 1 cu 1 cu 9 cu 8 şi cu 0.

Îţi dă un număr format din două cifre şi le adunăm şi pe acelea şi obţinem o singură cifră de la 1 la 9.

"2023 a fost un an universal şapte. Pe de o parte, șapte este o cifră masculină. A avut o particularitate acest 23, doi și trei, trei fiind o cifră masculină, doi fiind o cifră feminină. Doi plus trei egal cinci, o cifră masculină. Deci în 2023 am avut și elemente feminine și elemente masculine.

Ce înseamnă feminin și masculin? Elementele feminine sunt unele pasive, iar elementele masculine sunt active. 2023 un an universal șapte, o cifră de aer. Adică ceva ce se întâmpla, dar nu se vedea. Ceva cum e aerul", a spus Romeo Popescu.

Previziuni pentru cifra destinului 1:

Este un an foarte interesant pentru mulți dintre noi. Totuși, fiind un an par, o cifră unu este impară. Ea are nevoie de mai multă acțiune, are nevoie de mai multă hotărâre și atunci nu se va simți atât de bine într-o conjunctură pasivă. Dar totuși cifra de destin unu în 2024 are șansa să se transforme, are șansa să se înnoiască, are șansa să se ducă la un alt nivel din punct de vedere, bineînțeles social, din punct de vedere vocațional, din punct de vedere financiar. Asta în cazul în care cifra destin 1 este corectă.

Previziuni pentru cifra destinului 2:

Destinul 2 o să fie cam egoist în 2024. Adică o să gândească foarte mult la ei. N-o să se gândească și la ceilalți. Nu a fost foarte bine până acum în 2023 pentru ei și acum se gândesc ...dacă tot am o perioadă bună, hai să fac ceva, să-mi fie bine, să merg înainte. Și atunci se va duce foarte focusat pe el însuși, în toate direcțiile pe care și le dorește. Ce înseamnă asta? Înseamnă că o să aibă timp să-i asculte pe ceilalți. O să le zic așa - eu știu direcția mea, eu știu unde vreau să mă duc. Veniți după mine sau sănătate. Rămâneți pe loc. Toată lumea o să se uite la destinul 2 și o să zică 'băi da' ăsta e egoist'.

Previziuni pentru cifra destinului 3:

Destinul trei este nehotărât în viață, fiind toate favorabile. Este un an foarte interesant pentru destinul trei și din alt unghi de vedere. Pentru oamenii care au destinul trei şi nu sunt așa nehotărâți, ei acționează, știu ce au de făcut. Pentru oamenii care în 2023 au început ceva și știu pe ce drum să meargă 2024 va fi un an fulminant, adică va fi un an în care ar putea să le meargă foarte bine.

Previziuni pentru cifra destinului 4:

Destinul patru se simte perfect în 2024. El se simte foarte bine. De ce? Patru este o cifră de pământ și opt este o cifră de pământ. Ei sunt frați, ca să spun așa. Patru și opt, bineînțeles, fiecare pe nivele de manifestare diferite. Și atunci destinul patru este o cifră care nu s-a simțit foarte bine în 2023. El a fost tot timpul la răscruce de drumuri. El a fost tot timpul să aleagă în 2023. A fost un an de nervozitate foarte mare pentru destinul patru. Acum, în 2024, încep să se clarifice lucrurile pe toate planurile. Cred că este un an magic pentru patru.

Previziuni pentru cifra destinului 5:

Destinul cinci nu prea munceşte, e cam combinator. El e foarte deștept, așa se fofilează, îi merge mintea. (...) Adică degeaba ai tu 17.000 de diplome dragă destin cinci. Destinul cinci este bun profesionist. Sunt foarte mulți oameni buni profesioniști ca destin cinci. Dar ăia care nu sunt buni profesioniști trebuie să se gândească foarte bine, pentru că vor fi zburați pur și simplu de la locul de muncă. Adică la ei tot focusul e pe locul de muncă. Și dacă nu sunt buni, ori pierd business-ul ori cineva de la locul de muncă, un șef sau cineva cu responsabilitate sau din afară, o să zică 'bă dar tu nu prea ai ce căuta aici că nu ești potrivit'.

Previziuni pentru cifra destinului 6:

Şase se simte bine în 2024. Șase iese dintr-o cutie, așa aș putea să numesc în anul acesta. Avem particularitate 24, în 2024, care este un șase. Ei o să aibă două direcții de acțiune. Prima direcție de acțiune este zona profesional-financiară, adică mai mult financiar decât profesional. Destinul șase își poate găsi pe cineva alături. (...) Pot, de exemplu, să beneficieze de diferite oportunități în zona antreprenorială, pentru că destinul șase are calităţi antreprenoriale și atunci poate să primească anumite șanse, anumite oportunități în zona antreprenorială, să semneze contracte bune. Un an foarte bun pentru ei, în care ies din cutie.

Previziuni pentru cifra destinului 7:

Şapte când se întâlnește cu opt nu se simte rău. Deci iată că ăsta este un destin impar, care nu se simte rău în acest an universal opt - 2024. Din contră, se va simți foarte bine. Șapte este cifra omului înțelept, este cifra omului care vede altfel lucrurile. Și atunci, într-o zonă de manifestare socială, el are ce să spună. Şapte va ieși în față. Iese în față, se arată, se vede. Lumea o să-l aplaude. El iese în față ca un bun profesionist. Iese în zona de business, în față, găsește oportunități. Din punct de vedere financiar, destinul șapte stă foarte bine și are foarte multe oportunități anul acesta.

Previziuni pentru cifra destinului 8:

Destinul opt chiar dacă e an opt, se va simți oarecum bine. De ce zic oarecum bine? Pentru că și aici provocările la destinul opt vor fi să strălucească. Problema este că dacă există oameni care au destin opt și care au o stare de asta de autosuficiență, de aroganță, ei o să fie izolați. Deci destinul opt care este sociabil, destinul opt care iese în față, destinul opt care are o profesie bună, care are o vocație în zona lui, va avea lucruri minunate și pe plan financiar, mai ales pe plan financiar, poate să-și dezvolte, de exemplu, business-ul, poate să avanseze în funcție ș.a.m.d. Totul este să nu fie arogant, totul este să nu și-o ia în cap.

Previziuni pentru cifra destinului 9:

Ești un bun profesionist, vei avea triplarea notorietății, deci ei vor crește enorm dacă sunt buni profesioniști, sunt sinceri, nu umblă cu minciuni, nu umblă cu nimic și atunci ei vor avea o notorietate crescută. Social vorbind, vor ieși în față financiar, vor ieși în față bani, funcții, oportunități ș.a.m.d. Dacă umblă cu minciuni, dacă umblă cu tot felul de subterfugii, tot felul de lucruri, va fi pur și simplu aruncat la gunoi. Adică va cădea atât de tare cu capul de ciment, încât efectiv îi va fi foarte greu să se simtă bine.