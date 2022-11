FOTO Prezent la București, ministrul turc de Externe anunță blocarea negocierilor Rusia-Ucraina: O soluție negociată devine din ce în ce mai greu de realizat

Devine din ce în ce mai dificil să se ajungă la o soluționare negociată a crizei ucrainene, a declarat marți ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu. "O soluție negociată devine din ce în ce mai greu de realizat", a declarat Cavusoglu la un forum al Institutului Aspen și al Fondului German Marshall din București.

În același timp, el a subliniat că nu există o soluție alternativă la situația din Ucraina.

În plus, Cavusoglu a adăugat că discutarea situației actuale "nu va ajuta la rezolvarea problemei". "Trebuie să acționăm și să fim creativi pentru a stabili o lume dreaptă. Exact asta încearcă să facă Turcia", a spus ministrul.

Cavusoglu a reamintit că Turcia a organizat negocieri între delegațiile ruse și ucrainene în martie la Ankara și este, de asemenea, mediator în inițiativa privind cerealele din Marea Neagră, încheiată în iulie.

Anterior, marți, secretarul de presă al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a declarat că negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt acum imposibile, deoarece acestea sunt negate de partea ucraineană. "Într-adevăr, acum nu sunt posibile negocieri, pentru că sunt absolut negate de partea ucraineană. Operațiunea militară specială continuă", a declarat Peskov reporterilor. Astfel, el a comentat declarația președintelui german Frank-Walter Steinmeier potrivit căreia negocierile privind pacea în conflictul ucrainean nu se pot desfășura acum.

