Prezentatorul TV John Oliver a votat pentru prima dată de la obținerea cetățeniei americane

John Oliver, prezentatorul emisiunii de televiziune "Last Week Tonight", a discutat luni cu unul dintre colegii lui de breaslă, actorul şi prezentatorul TV Stephen Colbert, căruia i-a dezvăluit că a votat pentru prima dată în Statele Unite după ce a primit cetăţenia americană şi că a fost deosebit de emoţionat atunci când s-a aflat în cabina de votare, informează miercuri DPA, potrivit AGERPRES.

"Sincer, a fost uimitor", i-a spus John Oliver lui Stephen Colbert, prezentatorul emisiunii "Daily Show". "Ca imigrant care a primit cetăţenia americană abia în luna decembrie a anului trecut, aşteptam aceste alegeri pentru a mă simţi ca un adevărat cetăţean american. Când îţi faci griji tot timpul din cauza statutului tău de imigrant, nici măcar atunci când îţi primeşti paşaportul nu ţi se pare că totul a devenit adevărat, pentru că nu ai testat încă sistemul", a declarat John Oliver.

John Oliver s-a mutat din Anglia în Statele Unite în 2006, a primit cartea verde - care îi asigură dreptul de rezidenţă - în 2009 şi a devenit cetăţean naturalizat american în decembrie 2019. Procesul de dobândire a cetăţeniei americane prin care a trecut acest renumit prezentator TV, premiat cu Emmy, a fost unul îndelungat, dar i-a furnizat în acelaşi timp şi o cantitate importantă de surse de inspiraţie pentru glumele pe care le face în emisiunea sa.

Alegerile prezidenţiale americane din 2020 este primul scrutin la care John Oliver a putut să voteze după ce a devenit cetăţean al Statelor Unite, iar renumitul prezentator a dezvăluit în ediţia de luni a emisiunii "The Late Show" că a fost pe punctul de a plânge de bucurie în momentul în care a votat.

"Când stăteam la coadă, îmi spuneam că poate acela era momentul în care urma să mă simt ca un adevărat un cetăţean american, dar momentul încă nu sosise. Nu a venit nici atunci când mi-am spus numele şi când am primit buletinul de vot. Dar după ce am trecut buletinul prin scanner, iar acesta mi-a transmis mesajul 'Votul dumneavoastră a fost înregistrat', aproape că am izbucnit în lacrimi. Acesta e adevărul. Ochii mi s-au înceţoşat, iar eu mi-am spus: 'nu ştiu dacă am voie să plâng în secţia de votare'", a dezvăluit prezentatorul în aceeaşi emisiune.

John Oliver, un apreciat comentator pe teme politice, a dezvăluit că a aşteptat la coadă aproape o oră şi jumătate înainte de a putea să voteze în secţia la care este arondat, în New York. El a mai spus că în multe ţări ale lumii, inclusiv în Anglia sa natală, cozile la secţiile de votare nu sunt niciodată considerate o normă.

"Cred că aceste cozi au devenit ceva normal în America. Mi se pare că voi credeţi că toţi locuitorii din alte ţări stau la cozi ore întregi pentru a vota. Ei bine, nu este aşa. Să stai la coadă atât de mult timp este o ruşine absolută, oriunde te-ai afla. Nimeni nu ar trebui să stea la coadă timp de şapte, nouă sau 11 ore, indiferent dacă auzi altceva. E absurd", a adăugat John Oliver.

John Oliver nu este însă singura personalitate care a votat pentru prima dată în Statele Unite. Actorul canadian Ryan Reynolds, actorul britanic Gregg Sulkin şi actriţa australiană Claire Holt au dobândit la rândul lor de curând cetăţenia americană şi au votat pentru prima dată în această ţară cu ocazia alegerilor prezidenţiale din 2020.

Şi alte staruri au votat tot pentru prima dată, dar au făcut-o din motive diferite. Rapperul Offset din trioul hip-hop Migos, legendarul rapper Snoop Dogg şi celebrul pugilist Mike Tysen şi-au exersat la rândul lor dreptul la vot după ce au aflat că pot să facă acest lucru în pofida unor condamnări primite în trecut pentru comiterea unor infracţiuni.