Prezidenţiale2019 Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan: 'PSD reprezintă deja trecutul în judeţ'

Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, a declarat, duminică seara, că PSD "reprezintă deja trecutul" în acest judeţ, anun'[ AGERPRES.

"Votul de astăzi a reconfirmat faptul că PSD Maramureş reprezintă deja trecutul, un trecut la care maramureşenii nu mai vor să se întoarcă. Le mulţumesc maramureşenilor că au încredere în noi şi le promit că nu îi vom dezamăgi şi că faptele vor vorbi în locul nostru", a spus Ionel Bogdan.

Potrivit acestuia, preşedintele Iohannis a ieşit învingător în judeţul Maramureş, însă a evitat să prezinte procentele rezultate din numărătoarea paralelă efectuată în secţiile de votare de reprezentanţii partidului.

"Preşedintele Klaus Iohannis este învingător în Maramureş şi în toată ţara. Este a doua victorie electorală într-un singur an pentru PNL Maramureş, o victorie binemeritată, prin care am demonstrat că suntem cea mai puternică forţă politică din Maramureş", a afirmat Ionel Bogdan.

Liderul liberal le-a mulţumit colegilor care au contribuit la derularea campaniei electorale în judeţ.

"Le mulţumesc tuturor colegilor mei din Organizaţia PNL Maramureş pentru implicare, pentru mobilizare şi pentru spiritul de învingători care nu i-a părăsit nicio clipă în această campanie electorală. Am crezut în victorie, am muncit pentru ea şi am obţinut-o. După victoria din primul tur al alegerilor prezidenţiale, suntem pregătiţi să trecem din nou la treabă, deoarece vom sărbători abia pe 24 noiembrie, când românii îl vor trimite din nou pe preşedintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni pentru următorii cinci ani. Împreună pentru România Normală!", a mai spus Ionel Bogdan.

Conform informaţiilor BEJ Maramureş, în turul I al alegerilor prezidenţiale, până la ora 21,00, în Maramureş, din cei 424.911 de cetăţeni cu drept de vot şi-au exprimat opţiunea 40,68%, adică 172.876 de persoane, din care 14.298 au fost votanţi pe listele suplimentare şi 1.215 au votat în urna mobilă. În Maramureş au funcţionat 438 de secţii de votare.

Comparativ cu precedentele alegeri prezidenţiale, din 2014, când până la ora 21,00 în Maramureş au votat 43,39% de persoane (sub media naţională, care a fost 52,31%), acum au votat cu peste 2% mai puţine.

Pentru alegerile prezidenţiale în judeţul Maramureş s-au tipărit/imprimat/confecţionat 469.671 buletine de vot (din care 471 au fost anulate - semnate şi ştampilate - pentru a fi afişate la secţii, conform legii), 436.069 de timbre autocolante, 2.190 ştampile cu inscripţia "Votat" şi 438 ştampile de control.

Potrivit datelor furnizate de AEP, rezultatele provizorii după numărarea voturilor exprimate în 5.804 secţii din ţară la alegerile de duminică îl situează pe Klaus Iohannis (PNL) pe primul loc, cu 36,54% din voturi, pe poziţia a doua se află Viorica Dăncilă (PSD) - 26,79%, urmată de Dan Barna (USR PLUS) - 9,69%.