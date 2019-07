Prietenul Alexandrei, în stare de ȘOC după crima care a oripilat România: 'Nu am auzit în viața mea de așa ceva'. Ce stabiliseră cei doi pentru ziua dispariției

Marian, iubitul Alexandrei, are 18 ani, abia a dat examenul de Bacalaureat și visează la o carieră militară. A cunoscut-o pe Alexandra în urmă cu un an, la un eveniment la care au dansat amândoi. Face parte din ansamblul popular din Reşca, în timp ce Alexandra dansa în ansamblul din Dobrosloveni.

Marian o aștepta pe Alexandra în Caracal în ziua în care aceasta a fost luată la ocazie de Gheorghe Dincă, bărbatul acuzat de moartea sa și a Luizei Melencu.

"Era o fată cuminte, cu bun simț, frumoasă. Puteai vorbi orice cu ea. Am ținut foarte mult unul la altul. Îi plăcea să cânte la vioară și să danseze", o descrie Marian pe Alexandra.

Băiatul stabilise cu Alexandra să se întâlnească în Caracal.

"În ziua aceea trebuia să-mi iau costumele de la teatru, că aveam miercuri seară turneu, apoi trebuia să merg la meditații. Alexandra mi-a spus că va veni și ea în oraș. Am plecat la ocazie și eu, de la Reşca, a plecat și ea. Am așteptat mult timp și eu ocazia, dar am ajuns în oraș. Am sunat-o de câteva ori și nu mi-a răspuns. Am crezut că are treabă, așa că am așteptat să mă sune ea înapoi. Mi-am terminat treburile și am ajuns la sora mea, iar Alexandra tot nu mă sunase. O prietena a ei m-a întrebat seara dacă știu ceva de Alexandra. Apoi a venit tatăl ei la mine acasă și mi-a spus că nu știe nimic de ea. Toată lumea o căuta", a spus Marian pentru Libertatea.

Șocat de ce i s-a întâmplat prietenei lui, își găsește greu cuvintele pentru a descrie cum se simte: "Nu am cuvinte, sunt șocat. Nu am auzit în viața mea de așa ceva, de un om care să fie atât de crud, capabil să facă așa ceva!".

Marian, prietenul Alexandrei, nu a avut puterea să meargă să aprindă o lumânare în fața porții lui Gheorghe Dincă, acolo unde familia și prietenii Alexandrei și ai Luizei le-au adus fetelor un ultim omagiu.