Prima ediţie a Festivalului de Film Chinezesc în România începe pe 1 octombrie

Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, marţi, AGERPRES, la deschidere va participa ambasadorului Republicii Populare Chineze în România, Han Chunlin.Preşedintele festivalului, Zhang Xiaobei, şi-a exprimat speranţa că evenimentul va crea "o sinergie solidă" între cinematografia chineză şi cea română.Pe ecranul Cinematografului Union vor fi proiectate numeroase lungmetraje realizate de unii dintre cei mai populari regizori, actori şi producători chinezi ai momentului.Printre filmele care vor putea fi văzute se numără "Mu Guiying assuming command" - regia Xia Gang, "Leaving With Love" - Peng Tao, "My Heart Leaps Up" - Liu Ziwei, "The Ugly Duckling" - Sun Lingli.Va mai fi proiectat "Paths of the soul", al multipremiatului Zhang Yang, ce prezintă povestea unui fermier care, după moartea tatălui său, decide să îşi îndeplinească ultima dorinţă, pornind într-un lung pelerinaj împreună cu unchiul său.Intrarea la toate proiecţiile este gratuită.Festivalul se bucură de patronajul Biroului cultural al reprezentanţei diplomatice şi al editurii în limba chineză "Guang Hua Cultura et Media".