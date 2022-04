Prima ediţie Europavox Festival Bucharest, între 4-5 mai, la Control Club

Artişti din şase ţări europene vor concerta la prima ediţie Europavox Festival Bucharest, ce va avea loc la Control Club, în perioada 4-5 mai, potrivit news.ro.

Apreciata artistă şi compozitoare de origine elveţiană Sophie Hunger, art-rockerii englezi Snapped Ankles, dar şi artişti europeni emergenţi ca Emilie Zoé (Elveţia), Lewsberg (Olanda), Jesse Markin (Finlanda) şi David Walters (Franţa), vor cânta alături de trupele locale Zimbru şi Balkan Taksim, în cele două zile de festival.

Apărut în 2006, Europavox este un proiect cultural ce îşi propune să promoveze diversitatea scenei muzicale europene, atât prin platforma Europavox.com, cât şi prin numeroase evenimente organizate anual în şapte ţări europene (Austria, Belgia, Croaţia, Franţa, Italia, Lituania şi România). Rezultatul este o călătorie electică printr-o varietate de stiluri muzicale, o explorare a universului artiştilor emergenţi din Europa. Muzica se află în centrul acestor evenimente, dar ele sunt mai mult decât atât; fiecare festival este o experienţă culturală unică, ce pune laolaltă diferite forme de artă.

De la înfiinţarea sa, în 2008, Control Club a găzduit mii de concerte cu trupe româneşti şi străine, din noul val şi legendare, fiind considerat unul dintre cei mai importanţi promotori ai muzicii live şi culturii alternative, din Bucureşti şi din ţară. Recent, Control Club s-a alăturat unei reţele europene de live music venues din care mai fac parte: Le Botanique (Bruxelles), Estragon Club (Bologna), INmusic (Zagreb), Loftas (Vilnius) şi WUK (Viena), cu scopul de a susţine mobilitatea artiştilor europeni emergenţi şi de a oferi amatorilor de muzică experienţe concertistice inedite, în cadrul evenimentelor Europavox.

Cap de afiş în prima zi de Europavox Festival Bucharest - miercuri, 4 mai - sunt londonezii Snapped Ankles. Formaţia se remarcă prin sound-ul post-punk ce înglobează elemente art rock, dar şi prin imaginea insolită, artiştii evoluând în costume care le ascund identitatea. De la lansarea albumului de debut, Come Play The Trees (The Leaf Label, 2017), aceştia şi-au consolidat statutul de trupă cult, bucurându-se de apariţii la BBC 6 Music Festival şi KEXP Sessions, precum şi de turnee sold-out în Marea Britanie. Concertele Snapped Ankles sunt adevărate ritualuri şamanice, experienţe colective unice, spun fanii trupei.

Tot miercuri, 4 mai, pe scena din Control Club va urca şi Emilie Zoé, laureată la Swiss Music Prize, în 2020. Stilul uneori dur în care cântă la chitară şi vocea ce aminteşte de PJ Harvey sau Cat Power o fac pe cântăreaţa originară din Lausanne o prezenţă de urmărit pe scena muzicală europeană. Încă de la albumul de debut, Dead-End Tape, lansat în 2016 de label-ul indie Hummus Records, Emilie Zoé şi-a câştigat o reputaţie pentru show-urile live dinamice, care vin în contrast cu farmecul minimalist al înregistrărilor sale.

Una dintre revelaţiile scenei indie olandeze, Lewsberg vin din Rotterdam şi au impresionat deja criticii britanici, care îi aseamănă cu The Velvet Underground, Television sau Talking Heads. Trupa va concerta la Control Club, în cadrul Europavox Festival Bucharest, miercuri, 4 mai.

Seara de miercuri va fi deschisă de formaţia clujeană Zimbru, o prezenţă nouă şi promiţătoare, o infuzie de aer proaspăt pe scena underground locală.

Joi, 5 mai, în cea de-a doua zi de Europavox Festival Bucharest, pe scena din Control va concerta apreciata multi-instrumentistă şi compozitoare Sophie Hunger. Originară din Elveţia şi stabilită la Berlin, versatila artistă jonglează cu o varietate de stiluri muzicale, de la indie-rock şi electro la jazz. Recent, ea a lansat cel de-al şaptelea album de studio, Halluzinationen (Caroline International, 2020), care s-a bucurat de aprecierea criticilor şi i-a atras comparaţii cu Feist sau Sharon Van Etten.

Tot în ziua de joi, 5 mai, la Control Club vor concerta Jesse Markin, cantautor finlandez, originar din Liberia, autorul unui melanj unic de indie pop, rap, soul, r'n'b, prog rock şi African folk, precum şi David Walters, artist francez puternic influenţat de muzica creolă, braziliană, soul, jazz, funk, pop şi Afrobeat. Seara va fi deschisă de formaţia locală Balkan Taksim, ce se remarcă prin combinaţia de ritmuri şi aranjamente electronice, sunete din Carpaţi şi melodii de inspiraţie balcanică şi anatoliană.

Concertele din cadrul Europavox Festival Bucharest (4-5 mai) de la Control Club vor începe de la ora 19.00, în ambele zile.

Biletele sunt disponibile online pe Eventbook.ro şi în reţeaua de parteneri Eventbook, la preţul de 60 de lei pentru miercuri, 4 mai (https://eventbook.ro/music/bilete-europavox-festival-bucharest-day-one) şi joi, 5 mai (https://eventbook.ro/music/bilete-europavox-festival-bucharest-day-two). Un număr limitat de abonamente, valabile pentru ambele zile de festival, sunt disponibile prin Eventbook.ro, la preţul de 100 de lei (https://eventbook.ro/music/bilete-europavox-festival-bucharest).

În cadrul Europavox Bucharest, Institutul Francez şi Europavox prezintă “What’s next for European music?”: două zile de discuţii, workshop-uri şi mese rotunde având ca temă politicile culturale europene, într-un context în continuă schimbare, precum şi impactul acestora asupra mobilităţii artiştilor, la scară europeană. Programul conferinţei va fi anunţat marţi, 19 aprilie, pe europavox.com şi institutfrancais.ro. Evenimentul va fi gratuit, iar accesul se va face pe bază de înregistrare - mai multe informaţii, în curând.

Europavox Festival Bucharest are loc în cadrul Proiectului Europavox 2020 – 2024, co-finanţat de Comisia Europeană.