Prima femeie care vrea să-l înfrunte pe Iohannis la prezidențiale: Îi voi grația pe Radu Mazăre și Liviu Dragnea în prima zi de mandat

Prima femeie care e gata să-l înfrunte pe Iohannis la prezidențiale! Mădălina Baroncea, candidat independent la alegerile prezidențiale din toamnă, spune că îi va grația pe Radu Mazăre și pe Liviu Dragnea în prima zi de mandat, dacă va ajunge președinte.

„Sunt Madalina Baroncea, am 45 de ani, si sunt specialist in marketing. Pana in prezent sunt singurul independent si singura femeie care si-a anuntat candidatura la alegerile pentru functia de Presedinte al Romaniei in 2019.

Spre deosebire de Iohannis, voi utiliza prerogativa gratierii individuale foarte des pentru a repara hotararile strambe ale justitiei din Romania, atat in cazul oamenilor simplii, de notorietate fiind condamnarile la ani grei de inchisoare pentru un prejudiciu de cativa lei, cat si in cazul politicienilor, victime ale unor procese politice.

Astfel, in prima zi de mandat ca Presedinte al Romaniei, ii voi gratia pe Radu Mazare, un caz in plina dezbatere in acest moment, si Liviu Dragnea.

Gratierea lui Liviu Dragnea pentru condamnarea in dosarul Referendumului este absolut necesara pentru ca acesta sa poata ocupa, asa cum este firesc, functia de Prim Ministru al Romaniei, in calitatea sa de sef al principalului partid din coalitia aflata la guvernare.

Radu Mazare trebuie gratiat si el cat mai rapid avand in vedere ca a fost condamnat la ani grei de inchisoare desi prejudiciul este zero, conform expertizei cerute de instanta de fond.

De asemenea, voi demara o campaniei larga de gratieri pentru oameni simplii, care sunt condamnati la ani grei de inchisoare pentru prejudicii inexistente sau in valoare de cativa lei.

Nu in ultimul rand, vreau sa precizez ca voi propune coalitiei de guvernare reducerea cu 50% a salariilor tuturor judecatorilor si procurorilor, pe termen nedefinit, avand in vedere gravele erori judiciare cu care se confrunta Romania.”, scrie Baroncea pe blogul personal.