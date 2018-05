Prima reacție a lui Florin Iordache după adoptarea Statutului magistraților: 'Este ca în rugby; cine are mingea, o protejează'

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile justiţiei, Florin Iordache, a declarat, marţi, după adoptarea în comisie a modificărilor la Statutul judecătorilor şi procurorilor, că nu mai există motive ca această lege să fie contestată la Curtea Constituţională, afirmând că CCR s-a pronunţat în cele două decizii anterioare.

"Am finalizat practic cea de-a treia lege în care, în urma răspunsului Curţii Constituţionale, trebuia să definim eroarea judiciară, prin dezbateri şi discuţii în comisia specială am definit şi eroarea judiciară, astfel încât şi ce-a de-a treia lege să ajungă la promulgare. Din punctul nostru de vedere, nu mai sunt motive să fie atacată la Curtea Constituţională. Nu ştiu de vor face colegii din opoziţie sau ce va face preşedintele Iohannis. Deja CCR, în cele două decizii anterioare, s-a pronunţat şi atunci fără îndoială noi credem că nu mai sunt elemente. Considerăm că astăzi, dacă va fi un vot în Senat, şi această lege le va ajunge pe celelalte două, astfel încât pachetul care vizează legile justiţiei să fie în sfârşit promulgat", a afirmat Iordache, potrivit agerpres.ro

OFICIAL Comisia specială pentru legile Justiţiei a adoptat modificările la Statutul judecătorilor şi procurorilor



Întrebat în legătură cu urgenţa adoptării acestor modificări, Iordache a spus: "Dezbaterea pe această lege s-a desfăşurat înainte de a intra în Camera Deputaţilor. Am întrebat dacă sunt amendamente sau alte discuţii, singurele corelări erau cu acea sintagmă "gravă". Este ca în rugby. Cine are mingea, o protejează, aşa facem şi noi. Ca în rugby, avem o lege pe care trebuie să o protejăm şi să o trimitem ca preşedintele să o promulge".



Comisia specială pentru legile Justiţiei a adoptat marţi modificările la Statutul judecătorilor şi procurorilor, lege reexaminată ca urmare a deciziei Curţii Constituţionale, cea mai importantă schimbare fiind definiţia erorii judiciare. Proiectul urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului.



Anterior, Camera Deputaţilor a adoptat, cu 181 de voturi "pentru", 74 - "împotrivă" şi 5 abţineri, actul normativ. Senatul este for decizional în acest caz.