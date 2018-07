Prima reacție din PSD după ce Tudorel Toader a respins toți candidații la șefia DNA: 'Era previzibil'

Senatorul PSD, Nicolae Șerban, a reacționat după ce ministrul Justiției Tudorel Toader a respins toți candidații la șefia DNA, spunând într-o intervenție la România Tv că „era previzibil”.

„Era oarecum previzibil. Nu mi-a făcut impresia niciunul dintre candidați că ar fi avut abilitățile manageriale, în primul rând, pentru că este vorba despre funcția de procuror-șef al DNA, nu de vreun procuror investigator. N-am văzut pe nimeni preocupat din cei care și-au anunțat candidatura de recredibilizarea acestei instituții, de indentificarea, de înlăturarea și de prevenirea acelor elemente care au șubrezit activitatea DNA. Mă refer la protocoalele secrete, la comportamentul abuziv al unor procurori din cadrul DNA. Or aici este vorba de un plan de management care să fie credibil și convingător. Am avut aceeași impresie că niciunul din cei patru candidați nu are o reală preocupare cu privire la acest aspect.”, a comentat Șerban Nicolae.