Prima regizoare de culoare din competiţia de la Cannes se întreabă: 'A fost filmul meu acceptat pentru ceea ce este?'

Mati Diop este prima regizoare de culoare selectată în competiţia Festivalului de Film de la Cannes, iar pe ea acest lucru o face doar să îşi pună întrebări. Filmul ei „Atlantique” se afla în postproducţie, când organizatorii celui mai important eveniment de gen au făcut anunţul, relatează News.ro.

„Am fost foarte fericită, dar, în acelaşi timp, mi-a luat ceva timp să procesez ce simt pentru că am simţit un amestec de nelinişte şi bucurie”, a declarat regizoarea în vârstă de 36 de ani pentru The Hollywood Reporter. „Am început să mă întreb lucruri precum: A fost filmul meu acceptat pentru ceea ce este? A fost ascultat pentru ceea ce am avut de spus? Sau faptul că sunt femeie regizor a avut un rol în acest proces?”.

Diop este una dintre cele cinci regizoare din lineup-ul de 21 de filme al competiţiei.

Includerea ei marchează un moment important: este prima femeie regizor de culoare acceptată în competiţia celei de-a 72-a ediţii a festivalului. Lucru necunoscut ei înainte să citească online despre asta: „Am descoperit singură, citind articolul. A fost o experienţă ciudată pentru mine pentru că am abordat-o aproape ca cineva care a aflat asta din afară. Ceea ce reprezint mă depăşeşte şi nu îmi aparţine”.

Tată regizoarei, muzicianul jazz Wasis Diop, s-a născut în Senegal, iar mama ei este franţuzoaică. Diop s-a născut şi a crescut la Paris, dar a vizitat în câteva rânduri Senegalul.

„În Franţa avem o altă proprietate a termenilor de a defini persoanele de culoare. Nu mi se spune negresă, ci franţuzoaică. Dar am observat că în America, dacă eşti în proporţie de 10 sau 20% de culoare, devii negru. Să fiu de culoare nu este ceva la care mă gândesc zilnic când mă trezesc. Nu mă gândesc la mine ca albă sau neagră. Mă gândesc la mine ca la mine”.

Diop a realizat primul ei scurtmetraj, pe care l-a şi scris, la vârsta de 22 de ani. După ce a jucat în filmul „35 Shots of Rum/ 35 rhums” (2008) al lui Claire Denis, a fost încurajată de autoarea franceză să se dedice cinematografiei.

Ea şi-a propus astfel să îşi exploreze rădăcinile: „Ce am vrut cu adevărat să fac a fost să mă întorc în Senegal, la origini şi să încerc să mă reconectez cu ele. Când am fost, am realizat că am ajuns acolo într-un moment foarte important în istoria Senegalului”. Ea a făcut acolo scurtmetrajul documentar „Atlantiques”, apoi s-a concentrat pe primul ei lungmetraj.

Acţiunea „Atlantique” este plasată în Dakar şi filmul urmăreşte povestea iubitului unei fete de 17 ani care pleacă spre Europa pe un vas în căutarea unei vieţi mai bune. Distribuţia este formată din actori locali.

„Îmi doresc ca filmul să fie luat în considerare pentru ceea ce este, nu pentru ce reprezint eu”, a mai spus Mati Diop.

În competiţia Cannes FF 2019 au fost anunţate: „The Dead Don't Die”, de Jim Jarmusch, „Dolor y Gloria”, de Pedro Almodóvar, „Il traditore”, de Marco Bellochio, „The Wild Goose Lake”, de Diao Yinan, „Parasite”, de Bong Joon Ho, „Le Jeune Ahmed”, de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne, „Roubaix, une lumiére!”, de Arnaud Desplechin, „Atlantique”, de Mati Diop, „Matthias et Maxime”, de Xavier Dolan, „Little Joe”, de Jessica Hausner, „Sorry We Missed You”, de Ken Loach, „Les misérables”, de Ladj Lee, „A Hidden Life”, de Terrence Malick, „Bacurau”, de Kleber Mendonça Filho & Juliano Dornelles, „La Gomera”, de Corneliu Porumboiu, „Frankie”, de Ira Sachs, „Portrait de la Jeune Fille en Feu”, de Céline Sciamma, „It Must be Heaven”, de Elia Suleiman, „Sybil”, de Justine Triet, „Once Upon a Time in Hollywood”, de Quentin Tarantino şi „Mektoub, My Love: Intermezzo”, de Abdellatif Kechiche.

Cea de-a 72-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes va avea loc în perioada 14 - 25 mai.

Juriul competiţiei va fi condus de cineastul mexican Alejandro González Inárritu, iar filmul „The Dead Don’t Die” al lui Jim Jarmusch va deschide evenimentul şi competiţia.

Actorul Alain Delon va fi recompensat cu Palme d'Or onorific.