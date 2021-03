Prima româncă bursieră la Said Business School, University of Oxford

"Am crescut în Constanța și am studiat în București. Înainte de a începe un jurnal de 15 ani pe patru continente, am aboslivit Academia de Studii Economice, Facultatea de Business & Turism. Am locuit și lucrat în Statele Unite, Regatul Unit al Marii Britanii, Emiratele Arabe Unite și Hong Kong."Așa începe povestea Ralucăi, prima constănțeancă, și totodată prima femeia din România care a primit o bursă în cadrul programului de EMBA, la Said Business School, din cadrul Universității Oxford."Sunt foarte încântată și onorată să fiu prima româncă din istoria de 25 de ani a Said Business School, University of Oxford care a primit o bursă în cadrul programului de EMBA (Executive Master of Business Administration)". Această bursă, dedicată special femeilor, numită “Forté Scholarship for Women” este acordată de Universitatea Oxford în parteneriat cu Fundația Forté, înființată acum 20 ani, care sprijină accesul femeilor la educație, în mediul de afaceri și dezvoltare persoanală. Sursa: Constanta Info