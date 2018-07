Primăria Capitalei, anunţ de ultimă oră privind abonamentele de parcare după creşterea preţurilor

Primăria Capitalei anunță că urmează a fi centralizate solicitările bucureștenilor pentru abonamentele pentru parcările publice, după intrarea în vigoare de la 1 iulie a noilor tarife privind utilizarea locurilor de parcare în București, precizând condițiile în care pot fi depuse cererile, scrie Mediafax.

Citeşte şi: Dobânzile la credite o iau razna - Indicele Robor a explodat din nou

În contextul intrării în vigoare, de la 1 iulie a noilor tarife privind utilizarea locurilor de parcare din Capitală, în funcție de zonă, Primăria Capitalei anunță că va centraliza solicitările bucureștenilor privind tarifele preferențiale (abonamente) pentru riverani aplicabile în parcajele publice cu plata.

„Conform Proiectului de hotărâre nr. 322/2018 privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor aparțînând domeniului public și/sau privat al Municipiului București, adoptat de CGMB în ședința din dată 14 iunie, au fost instituite 3 zone de taxare la nivelul Capitalei, cu următoarele tarife pentru riverani:

- Tarif de 120 lei/luna în Zona 0, compusă din 4 sub-zone: zona parcajului subteran Intercontinetal, străzile N. Bălcescu – C.A. Rosetti – D. Gerota – J. L. Calderon – T. Arghezi – Carol I; zona parcajului subteran din Piață Unversitatii , străzile N. Bălcescu -I. Câmpineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independenței - Halelor - I. C. Brătianu; zona parcajului suprateran Cocor, străzile I. C. Brătianu - Sf. Vineri - Calea Moșilor - H. Botev - C. Coposu; a patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu străzile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Vodă - Unirii - Brătianu.

- Tarif de 100 lei/luna în Zona 1, ce cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 0 și perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de străzile: Piața Victoriei – bd. Iancu de Hunedoara – str. Polonă – str. Mihai Eminescu – str. Traian – str. Nerva Traian – bd. Gh. Șincai – str. Lânăriei – Calea Șerban Vodă – bd. Mărășești – str. Mitropolit Nifon – bd. Libertății – Calea 13 Septembrie – str. Izvor – str. B. P. Hasdeu – str. Vasile Pârvan – str. Berzei – str. Buzești – Piața Victoriei.

- Tarif de 80 lei/luna în Zona 2, ce cuprinde locurile de parcare special amenajate între zona 1 și limita administrativă a orașului”, anunță reprezentanții Primăriei Capitalei, printr-un comunicat de presă.

Sursa citată mai precizează că tarifele preferențiale pentru riverani sunt aplicabile numai în parcajele publice cu plata și permit utilizarea unui loc de parcare, fără rezervarea sau nominalizarea locului de parcare.

„Astfel, persoanele fizice care solicită eliberarea unui abonament cu tarif preferențial pentru riverani, conf. HCGMB 322/14.06.2018, pot depune cererile la sediul Administrației Străzilor București, din strada Domniță Ancuța nr. 1, sector 1, Direcția Parcaje, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00. Dosarul solicitanților trebuie să conțină următoarele acte: cererea tip completată, care se găsește pe site-ul Administrației srăzilor București, www.aspmb.ro, secțiunea Administrare Parcări; cartea de indentitate în original și copie xerox (buletin sau pașaport), care să ateste domiciliul stabil al solicitantului; certificatul de înmatriculare al autoturismului, care să ateste înscrierea domiciliului stabil”, mai arată Primăria Capitalei.