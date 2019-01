Primăria Capitalei anunță măsuri pentru combaterea poleiului în această noapte - În ce zone vor acționa echipele municipalității

Primaria Capitalei: In aceasta noapte se va actiona pe arterele Capitalei cu 259 utilaje destinate exclusiv aplicarii tratamentelor cu materiale antiderapante si 387 de operatori.

Stocul disponibil de material antiderapant este 12.838 tone.

Echipele de interventie ale STB SA vor actiona pentru degajarea liniilor de contact ale tramvaielor si troleibuzelor

DGASMB monitorizeaza persoanele care refuza cazarea in centrele sociale, distribuind ceai si supa calda, precum si geci, bocanci, pături si manusi in caz de nevoie.

Reamintim faptul ca fiecare primarie de sector, impreuna cu operatorul de salubritate care actioneaza pe raza sectorului respectiv si cu care se afla in relatie contractuala, elaboreaza programele de deszapezire si combatere polei, care sunt incluse in programul de masuri si actiuni aprobat ulterior de Primaria Capitalei.

Avand in vedere prognoza meteorologilor care anunta ca Bucuresti se afla in continuare sub avertizare de cod galben de polei, in aceasta noapte, operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei vor aplica tratamente intensive cu material antiderapant pe toate arterele, in special pe cele principale, pe strazile cu trafic STB, obiective sociale, spitale, in rampe, pante si poduri, precum si pe strazile laterale, astfel incat maine, 27 ianuarie, circulatia sa se desfasoare in conditii normale.

Astfel, conform raportarilor companiilor de deszapezire, in urmatoarele 12 ore vor actiona in Capitala, in toate sectoarele, cu 259 utilaje destinate exclusiv aplicarii tratamentelor cu materiale antiderapante, 387 de operatori, stocul disponibil de material antiderapant fiind de 12.838 tone.

De asemenea, operatorii de salubritate si ADP-urile de sector vor continua degajarea materialului lemnos de pe carosabil, trotuare, alei, iar echipele ApaNova vor elibera apa si gheata acumulata la nivelul gurilor de scurgere si a rigolelor.

Echipajele Politiei Locale vor verifica in teren, pe tot parcursul noptii, modul în care operatorii de salubritate din toate sectoarele Capitalei își îndeplinesc obligațiile, conform Planului de masuri si actiuni pentru deszapezire si combatere polei aprobat de Primaria Capitalei.

Tototdata, echipele de interventie ale STB SA vor actiona pe parcursul intregii nopti atat pentru a degaja liniile de contact ale tramvaielor si troleibuzelor, cat si pentru a remedia avariile aparute in cursul zilei de astazi.

In ceea ce priveste persoanele fara adapost, echipele DGASMB vor continua actiunile privind depistarea persoanelor fara adapost, astfel incat acestea sa fie cazate in centrele sociale ale Municipalitatii. De asemenea, DGASMB monitorizeaza, si in aceasta noapte, persoanele care refuza cazarea in centrele sociale, distribuind ceai si supa calda, precum si geci, bocanci, pături si manusi in caz de nevoie.

In centrele DGASMB sunt in prezent cazate 150 de persoane fara adapost.

Reamintim ca Municipalitatea a pus la dispozitia cetatenilor Telverde 0.800.800.868 unde acestia pot sesiza eventualele probleme aparute din cauza vremii. Totodata, bucurestenii sunt rugati sa semnaleze la numarul de telefon 021/9524 prezenta pe strada sau in spatiile comune ale blocurilor a persoanelor fara adapost, pentru ca acestea sa fie preluate de Politia Locala si transportate la centrele sociale ale Capitalei.