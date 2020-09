Primăria Capitalei respinge acuzațiile lui Nicușor Dan legate de afacerea Constanda

Primăria Capitalei a transmis duminică că sunt false acuzațiile lui Nicușor Dan, după ce acesta a reclamat o serie de infracţiuni în acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda.

„Datoriile pe care Primaria Capitalei le are fata de C. Constanda sunt generate de decizii vechi de 16 ani ale fostilor primari. In plus, un consilier general USR are de primit, prin familia sa, 7 mil euro de la C. Costanda, fapt recunoscut public. Acuzatiile prezentate azi de un candidat la Primaria Capitalei cu privire la cazul Constanda sunt in totalitate false. Acestea demonstrează o foarte gravă necunoaștere a prevederilor legale, precum și a atribuțiilor și răspunderilor pe care le are un Primar General. Primaria Capitalei este obligata sa plateasca familiei Constanda peste 115 milioane de euro din cauza unor decizii luate acum aproape 20 de ani. Toate plățile făcute de PMB pentru stingerea unor datorii (Constanda, Creștin, etc) au fost realizate cu respectarea tuturor prevederilor legale, fiind incluse în bugetul aprobat la începutul anului 2020. Toate informațiile referitoare la acest subiect au fost prezentate public, extrem de transparent”, reacționează Primăria Capitalei.

„În anul 2019, instanța a decis, irevocabil, că PMB este obligată să plătească peste 115 milioane euro familiei Constanda, în procesul început în anul 2004 (adică după mai bine de 16 ani de la deschiderea litigiului) ca urmare a neaprobării, în anul 2007, a unor documentatii de urbanism. Subliniem că Municipiul București era obligat să plătească datoriile determinate de un proces început acum 16 ani. Ca urmare, a susține ca primarul „s-a obligat să plătească” o datorie stabilita printr-o sentință definitivă și irevocabilă, este o încercare jalnică de a induce în eroare opinia publică. Mai mult, refuzul de a executa o hotărâre judecătorească este infracțiune, potrivit Codului Penal”, se mai arată în punctul de vedere.

„Familia Costanda a declanșat imediat dupa pronuntarea instantei, procedura executării silite, procedură contestată de Municipalitate, dar respinsă de instanța civilă. PMB a aplicat prevederile legale în vigoare, respectiv OG 22/2002, art. 2, care stabilește un termen de grație de 6 luni, expirat la finalul anului 2019. În cadrul procedurii de executare silită, familia Constanda a blocat conturile Municipalității, punând în pericol desfășurarea în condiții normale a activității PMB. Ca urmare, potrivit legislației in vigoare – OG 22/2002 art. 5, Codul de Procedură Civilă art. 630 - a fost constituita o comisie pentru identificarea soluțiilor legale necesare stingerii executării silite, fapt anunțat și in toate comunicările publice pe acest subiect. Toate sumele plătite au fost cuprinse în bugetul Municipiului București, aprobat de Consiliul General, conform prevederilor legale.

Respingem toate acuzațiile potrivit cărora s-ar fi plătit sume necuvenite. Subliniem că toate sumele sunt cuprinse în capitolul Despăgubiri Civile – 51.02.-59.17, fiind aprobate legal. Menționăm că suma de 58 milioane euro urma să fie plătită eșalonat, timp de 2 ani. Unul dintre mijloacele de a stinge datoriile pe care Municipiul București le are față de familia Constanda este și darea în plată, conform Codului Civil. Familia Constanda a propus utilizarea acestei proceduri legale, respectiv a propus să primească suprafețe de teren în Satul Francez, reducând cu valoarea acestora sumele datorate de Municipiul București. Această propunere a fost supusă, potrivit legislației în vigoare, aprobării Consiliului General, de șase ori. Abia la ultima dintre aceste ședințe, a șasea, consilierul general USR, Matei Țugui a recunoscut că are un interes personal direct, pentru că în cazul aprobării proiectului va primi suma de 7 milioane euro, plus accesorii, aspecte care se pot verifica în procesul verbal al ședinței. Toate acțiunile PMB au fost realizate în conformitate cu prevederile legale, transparent și cu respectarea principiului eficienței cheltuirii fondurilor publice”, mai spune Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: 'Avem de ales între Firea la Primărie sau Firea la puşcărie'

Candidatul susţinut de PNL şi USR-PLUS la Primăria Capitalei, Nicuşor Dan, reclamă mai multe infracţiuni în acordul pe care Gabriela Firea l-a semnat cu familia Constanda pentru stingerea datoriei. Dan susţine că, deşi familia Constanda a fost de acord să primească 7.000 de metri pătraţi de tren pentru stingerea a 30 de milioane de euro din datorie, Gabriela Firea a propus consilierilor generali transferul a 15.000 de metri pătraţi pentru doar 22 de milioane din datorie.

”A apărut în spaţiul public acordul între primarul Capitalei şi familia Constanda, pe care o să vi-l trimit pe mail, după ce anonimizăm datele personale. În primul rând, cer Primăriei Capitalei să confirme că acest act este acordul pe care l-a semnat cu familia Constanda. Acest act spune următoarele lucruri: că Primăria îi va plăti lui Constanda 18 milioane de euro, în prima jumătate a anului 2020, că Primăria Capitalei va da familiei Constanda un teren de 7.000 de metri pătraţi pentru stingerea a 30 milioane de euro din datorie şi mai spune că, din datoria rămasă, 40% o să fie plătită până la sfârşitul anului 2020. Sunt trei elemente de ilegalitate dintre care, ultimele două sunt infracţiuni”, a declarat, duminică, Nicuşor dan într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, Municipiul Bucureşti nu are voie să vândă un teren din proprietatea sa fără să facă o licitaţie publică.

De asemenea, primarul general ”nu are voie să se oblige la plăţi pe care nu i le-a acordat Consiliul General prin bugete aprobate”.

”Este ca şi cum Guvernul ar face plăţi pe care nu i le-a aprobat Parlamentul prin legea bugetului şi, repet, aceasta este o infracţiune prevăzută de legea finanţelor publice locale”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Acesta a făcut referire şi la un alt caz similar în care Primăria Bucureşti ar fi trebuit să plătească despăgubiri unei familii, tot în baza unei sentinţe definitive.

”Primarul Firea se obligă ca în cursul anului 2020 să plătească suma de 58 milioane de euro, în condiţiile în care bugetul aprobat de Consiliul General pentru despăgubiri civile era de doar 32 de milioane de euro. Primarul General s-a obligat, faţă de nişte privaţi, să plătească din conturile municipalităţii, dublu faţă de cât îi permisese Consiliul General să o facă şi aceasta este o infracţiune prevăzută de legea finanţelor publice locale”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Acesta prezintă datele acordului încheiat de Gabriela Firea cu familia Constanda.

”Familia Constanda este de acord să primească un teren de 7.000 de metri pătraţi şi construcţii pentru a stinge 30 de milioane de euro. Ce face primarul Firea? Se duce în faţa Consiliului General şi le propune acestora să dea familiei Constanda un teren de 15.000 de metri pătraţi, un teren dublu faţă de cel iniţial, pentru a stinge o sumă mai mică decât cea iniţială, de doar 22 de milioane de euro. Este un act prin care Primarul Firea a acţionat împotriva mandatului bucureştenilor şi, evident, infracţiune”, a adăugat Nicuşor Dan.

Acesta a afirmat că va continua cu dezvăluirile ”din activităţile Caracatiţei infracţionale din Primăria Capitalei”.

”Concluzia pe care o am este că în aceste alegeri avem de ales între Firea la Primărie sau Firea la puşcărie”, a încheuat candidatul susţinut de PNL şi USR PLUS.

Consiliul General al Municipiului Bucureşti s-a reunit în repetate rânduri pentru a vota darea în plată a unui teren de 15.000 de metri pătraţi familiei Constanda. Hotărârea trebuie adoptată cu două treimi din voturile consilierilor şi acestea nu s-au întrunit niciodată.

Consilierii au cerut în repetate rânduri corespondenţa purtată între Primăria Capitalei şi reprezentanţii familiei Constanda şi au reclamat de fiecare dată că nu au primit-o.