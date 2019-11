Primăria Capitalei restaurează clădiri istorice

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a transmis vineri că municipalitatea a început lucrările de restaurare a mai multor clădiri monument-istoric.

„Refacem fatada cladirii care a gazduit in anul 1908 Cinematograful Select. Concomitent, continuăm reparațiile la fațada monumentului istoric din Calea Victoriei nr. 48 – 50. Clădirea, cunoscută și ca Palatul Imobiliara, a fost proiectată de arhitectul Paul Smărăndescu (1881-1945), unul dintre cei mai prolifici adepți ai stilului neoromânesc. Aceasta cladire a gazduit, la inceputul secolului XX, Cinema Select, cel mai elegant cinematograf din Capitală.

Lucrările sunt avansate și la clădirea din Calea Moșilor nr. 27. Alte trei imobile, Calea Victoriei nr. 54, Splaiul Independenței nr. 56 și Bd.Regina Elisabeta nr. 16, au fost incluse în programul de refacere a fațadelor, iar lucrările urmează să înceapă în scurt timp.

Ateliere de restaurare speciale pentru refacerea elementelor decorative ale monumentelor istorice

Majoritatea clădirilor incluse în programul de reducere a riscului seismic sau în programul de refacere a fațadelor prezintă degradări majore și în ceea ce privește elementele arhitecturale.

Si pentru ca multe dintre aceste clădiri sunt clasate drept monument-istoric, iar elementele decorative trebuie refăcute cât mai aproape de cele originale, unele dintre ele avand o valoare inestimabilă, Compania Municipală Consolidari S.A. lucrează cu 28 de specialiști, ipsosari, în trei ateliere special amenajate pentru astfel de restaurări, în strada Franceză nr. 30, Calea Victoriei nr. 48 - 50 și strada Berzei nr. 21.

În cel mai nou atelier se lucrează la restaurarea elementelor decorative pentru fostul Hotel Bristol, din strada Academiei nr. 3-5, pentru clădirea monument-istoric din Calea Moșilor nr. 27, dar și pentru următoarele imobile incluse in program.

În atelierul de reconstruire si refacere a ornamentelor arhitecturale vechi, meșterii pot reconstitui orice fel de ornament decorativ din ispsos sau beton, preluat de pe fațadă sau din interiorul unei clădiri.

Se refac elementele arhitecturale de interior in cladirea Hotelului Bristol

De exemplu, pentru fostul Hotel Bristol (construit in 1906) se lucrează, în special, la elementele arhitecturale din interior (pilaștri, capiteluri de pilaștri, coloane, baze de coloane etc.), iar la clădirea din Calea Moșilor nr. 27 se lucrează la realizarea matrițelor elementelor de pe fațadă (baluștrii, chei de boltă, frontoane, console etc.).

De cele mai multe ori, aceste elemente trebuie refăcute total din cauza deteriorărilor. Pentru a crea un nou element arhitectural, meșterii identifică mai întâi ornamentele deteriorate și le demontează din locul unde au stat chiar și zeci de ani.

Piesa originala este recondiționată, se ia mulajul și se transformă în matriță. Noile elemente sunt astfel replicate, unele chiar de zeci de ori”, a scris Firea pe Facebook.