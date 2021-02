Primăria Constanţa şi un ONG colaborează pentru sterilizarea gratuită a animalelor abandonate

Prima etapă a unui proiect care implică sterilizarea gratuită a animalelor abandonate din municipiul Constanţa, precum şi realizarea unui recensământ al acestora, va începe pe 16 februarie, a informat, luni, administraţia locală.

Un protocol de colaborare ce vizează gestionarea eficientă a situaţiei animalelor abandonate din oraş, în cadrul proiectului "Efort comun pentru un viitor mai bun", a fost semnat, în ziua în curs, de primarul Constanţei, Vergil Chiţac, şi preşedintele Asociaţiei Animal Society, Anca Tomescu, potrivit agerpres.ro.

"Astfel, începând de mâine, 16 februarie, debutează prima etapă a proiectului 'Efort comun pentru un viitor mai bun', un proiect care implică mai multe campanii de sterilizare gratuită a animalelor de rasă comună din oraş ce vor fi realizate pe raza municipiului Constanţa, un recensământ al acestora, efectuat în premieră de către Animal Society, mai multe programe de informare şi conştientizare adresate constănţenilor, dar şi un apel pentru implicarea societăţii civile", a anunţat municipalitatea.

Totodată, administraţia locală reabilitează şi modernizează Adăpostul animalelor comunitare înfiinţat în municipiul Constanţa.

"Problema câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa este una care a fost scăpată de sub control în ultimii ani şi pentru rezolvarea căreia, aşa cum am promis, am adus alături de noi oameni care au experienţă în acest domeniu, (...). Proiectul născut din colaborarea Primăriei Constanţa cu Asociaţia Animal Society vine să facă ce nu s-a făcut în ultimii 20 de ani: să ne îngrijim de aceste biete animale. Tocmai de aceea, dacă ne vom implica şi le vom oferi un cămin, fie că vorbim despre unul instituţionalizat sau că adoptăm un animal, atunci vom avea de câştigat cu toţii. În paralel, lucrăm la reabilitarea şi modernizarea Adăpostului, astfel încât capacitatea acestuia să ajungă de la 243 de locuri, cât are acum, la 400 de locuri", a declarat primarul Vergil Chiţac.

Potrivit Primăriei Constanţa, prima etapă a proiectului "Efort comun pentru un viitor mai bun" o reprezintă campania de sterilizare gratuită, efectuată exclusiv de echipa Animal Society, ce se va desfăşura în perioada 16 februarie - 12 martie 2021, la sediul Adăpostului pentru animale abandonate din Constanţa, strada Vârful cu Dor nr. 5. Cetăţenii interesaţi vor putea să îşi sterilizeze fără costuri animalele de rasă comună, efectuând o programare în acest sens la numărul de telefon 0730.583.510, de luni până vineri, între orele 9,00 - 14,00.