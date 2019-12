Primăria Constanța 'toacă' un milion de euro pentru luminițe de sărbători. Cât costă împodobirea cu beculețe în marile orașe

Marile orașe au îmbrăcat straie de sărbătoare, albul fiind culoarea predominantă. Cele mai mari sume s-au cheltuit la Constanța, dublu față de Cluj-Napoca, iar brăilenii se laudă cu cel mai ieftin iluminat festiv din țară, potrivit Mediafax.

Primăria Constanța a plătit și în 2019 puțin peste un milion de euro pentru iluminatul festiv, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cu acești bani sunt montate decorațiuni pe 10 bulevarde mari ale orașului, dar și la intrările din oraș. Sunt decorate stâlpii de iluminat, iar pe copaci se așează perdele luminoase, în timp ce străzile sunt traversate de șiruri de leduri.

Pentru iluminatul festiv, primăria a împărțit achiziția în trei contracte, iar societatea care a câștigat licitația deschisă este aceeași care a închiriat beculețele și în ultimii doi ani. Contractele prevăd închirierea, inclusiv montarea și demontarea instalațiilor de iluminat festiv, pe perioada sărbătorilor de iarnă și vizează trei zone ale orașului: cele 10 mari bulevarde – aproximativ 900.000 euro, Țara Piticilor din Parcul Tăbăcărie, acolo unde în fiecare an are loc Festivalul Iernii – 168.000 euro și Piața Ovidiu cu ocazia Revelionului – 80.000 de euro.

În total, administrația constănțeană va plăti aproximativ 1,15 milioane de euro pentru împodobirea orașului. Suma a rămas constantă în ultimii ani. Spre exemplu, în 2018 au fost cheltuiți 1,22 milioane euro, în timp ce în 2017 administrația locală a scos din buget 1,18 milioane de euro pentru închirierea beculețelor.

La Cluj-Napoca, Primăria a alocat 2 milioane de lei pentru iluminatul festiv de sărbătorile de iarnă, care a fost aprins la 1 Decembrie, de Ziua Națională, fiind montat în oraș un șir luminos cu o lungime de peste 100 de km, 2270 de ghirlande cu bec LED sau elemente decorative 3D. Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca au declarat corespondentului MEDIAFAX că în acest an culoarea predominantă a iluminatului festiv va fi alb cald cu influențe de alb rece.

„Iluminatului festiv pentru sărbătorile de iarnă 2019-2020 s-a realizat în 34 de zone din municipiu. Acesta include montarea unui șir luminos în lungime totală de 103.220 m, țurțuri luminoși în lungime de 2062 m, 2270 ghirlande cu bec LED, elemente decorative 2D si 3D. De asemenea, s-au împodobit brazi sau copaci, s-au montat figurine și fulgi suspendați și s-au amplasat elemente decorative pe stâlpi. Valoarea totala a comenzii pentru iluminat festiv este de 1.998.323.49 lei + TVA. S-au folosit instalații cu LED, culoarea predominantă va fi alb cald cu influențe de alb rece. În Piața Avram Iancu și în Parcul Primăverii s-au implementat soluțiile care au câștigat concursul de idei pentru iluminat festiv”, au spus reprezentanții primăriei clujene.

Suma alocată pentru iluminatul festiv din acest an este puțin mai mică decât cea de anul trecut – 2,1 milioane de lei, cu toate că a crescut șirul luminos care va fi instalat față de lungimea de 83.660 de m cât a fost în 2018. Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a amplasat țurțuri luminoși în lungime de 4578 m, 2150 ghirlande cu bec LED și elemente decorative 2D și 3D.

Primăria Satu Mare a cheltuit în acest an pentru iluminatul festiv aproape 700.000 de lei, mai puțin cu 100.000 de lei față de suma cheltuită anul trecut, fiind amplasate în oraș mii de luminițe, șiruri și figurine luminoase.

Iluminatul festiv de sărbători a fost aprins în Parcul Central.

„Primăria Satu Mare a cheltuit în acest an pentru iluminatul festiv suma de 681.063,93 lei plus TVA, față de 796.035,90 lei la care se adaugă TVA-ul, cât a fost anul trecut, iar municipiul s-a îmbrăcat în mii de luminițe, șiruri și figurine luminoase. Doi brazi împodobiți cu zeci de șiruri luminoase în culorile alb - cald și alb - rece, inspirate de cerul plin de stele din noaptea de Ajun, au fost amplasați în Piața Libertății și unul în Piața 25 Octombrie. Bradul din Parcul Central este împodobit cu 60 de șiruri de lumini, aproximativ 1.200 metri de șir luminos cu flash, iar la baza bradului Moș Crăciun a lăsat două figurine sub formă de cadouri. Un număr de 45 de copaci care înconjoară parcul și cei din interiorul parcului au fost împodobiți cu lumințe, la fel și gardul viu. Iluminatul festiv s-a aprins vineri, 29 noiembrie, în Parcul Central”, au spus reprezentanții Primăriei sătmărene

Aceștia au subliniat că în acest an s-a făcut legătura dintre Piața Libertății și Piața 25 Octombrie printr-un tunel de luminițe amplasat la ieșirea din Parcul Central, acesta fiind un element surpriză care a fost realizat astfel încât să permită accesul în interiorul lui și din lateral, pentru cei care vor dori să poată face fotografii.

„Piața Libertății este împodobită cu 23 de transversale luminoase, fiecare transversală fiind compusă din doi îngeri și patru fulgi de nea. De asemenea, au fost împodobite cu transversale și străzile adiacente Pieței Libertății. Pe transversale s-a păstrat motivul principal <îngerul>, care a fost special conceput special pentru municipiul Satu Mare, fiind un element mai deosebit față de elementele prezentate în anii anteriori. De asemenea, alegerea și păstrarea acestui element ca motiv principal decorativ, cu semnificații religioase, are legătură și cu faptul că în acest perimetru au locația trei biserici”, au precizat reprezentanții Primăriei Satu Mare.

Totodată, în Pasajul Corneliu Coposu este amplasată o perdea de ghirlande luminoase cu regim de înălțime variabil care simbolizează zăpada căzătoare, formată din becuri led, conceptul fiind întâlnit și în marile orașe europene.

Toți copacii din jurul platoului de evenimente, respectiv 24 de arbori mai mari și 13 copaci mai mici, au fost îmbrăcați în luminițe, iar în Piața 25 Octombrie a fost amplasat un brad argintiu împodobit cu 900 de metri de ghirlande luminoase cu flash.

La Zalău, Primăria a cheltuit în acest an 140.000 de lei cu iluminatul festiv de sărbătorile de iarnă, suma fiind mai mică cu 15.000 de lei decât cea de anul trecut. Pe străzile din zona centrală, în cartiere dar și în piețele din Zalău au fost montate figurine luminoase, țurțuri luminoși, perdele și șiruri luminoase, figurine fulgi de zăpadă. Iluminatul festiv a fost aprins în 1 decembrie.

Primăria Galați plătește o factură de 1,3 milioane de lei pentru iluminatul festiv de sărbători. Este o scădere cu 20% în comparație cu anul precedent, a precizat Biroul de Presă al Primăriei Galați, la solicitarea corespondentului MEDIAFAX. Pe numeroase străzi din oraș au fost montate deja ornamente de Crăciun și Anul Nou, la fel în parcuri și piațete.

La doar 20 de kilometri distanță de Galați se află Brăila. Administratorii orașului se laudă cu cel mai ieftin iluminat festiv din țară. Asta în baza unui contract multianual care stabilește un preț fix de 400.000 de lei pentru fiecare sezon.

„Pentru iluminatul festiv de sărbători plătim doar 400.000 de lei. Este cel mai ieftin iluminat festiv din țară. Suma include amenajarea tuturor străzilor principale, dar și Piața Traian, Parcul Monument, bradul de la Catedrală și esplanada din fața Primăriei. Noi avem un contract pe 10 ani, am ajuns în cel de al patrulea an și, indiferent de cursul euro-leu, prețul nu se modifică. Luminile festive vor fi aprinse până după sărbătorile rușilor lipoveni, avem o comunitate mare în Brăila”, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul orașului Brăila, Marian Dragomir.

În Bănie, un milion de beculeţe au fost aprinse, anul acesta, de sărbători. Conform contractului cadru încheiat acum câţiva ani, Primăria Craiova plăteşte montarea, demontarea şi mentenanţa ornamentelor, iar costurile sunt similare celor din anul trecut, adică 150.000 de lei.

„Practic, Primăria nu cumpără niciodată piesele care se montează pentru iluminat, ele sunt aduse de operator, iar Primăria nu decontează decât manopera de montare şi demontare a lor, iar acest lucru ne conferă nouă posibilitatea ca ghirlandele să fie împrospătate, să fie noi . Practic nu se stochează nimic şi nu rămânen în inerţie cu piese vechi”, spune Mihail Genoiu, primarul Craiovei.

Iluminatul festiv în Craiova a fost aprins pe 22 noiembrie, mai devreme ca în alţi ani.

La Slatina, anul acesta, autorităţile scot din visterie, pentru iluminatul festiv, 540.000 lei, cu 140.000 lei mai mult faţă de anul trecut. Luminiţele au fost aprinse pe 1 decembrie şi vor fi stinse după Anul Nou. Slătinenii au parte şi de un Târg de Crăciun, dar şi de spectacole în fiecare weekend, în perioada 1 decembrie-1 ianuarie.

