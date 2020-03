Primăria Galați a vrut să dea bani pentru biserici și monitorizarea presei, în pandemie de COVID-19

Primăria orașului Galați a vrut să aloce bani pentru biserici, activități sportive și monitorizarea presei în plină pandemie de coronavirus. Proiectele au fost retrase după ce reprezentanții opoziției au solicitat explicații, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Consilierii locali liberali au cerut retragerea de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local a proiectelor privind alocarea de fonduri pentru biserici și cluburi sportive, în contextul crizei provocate de coronavirus.

„În vreme ce personalul medical se confruntă cu mari lipsuri, municipalitatea se pregătește să aloce sume consistente de bani către domenii a căror activitate este în prezent suspendată. Astfel, pe ordinea de zi este alocarea a 3,5 milioane de lei către cluburile sportive. Nu ne opunem promovării sportului, am avut diverse inițiative de sprijinire, dar considerăm că în actualul context trebuie reevaluate necesitățile și eșalonate sumele destinate sportului”, au anunțat consilieri locali liberali prin intermediul unui comunicat trimis presei.

Un alt comunicat de presă al grupului de consilieri liberali a fost redactat vineri și viza o problemă asemănătoare: un contract în valoare de aproximativ 30.000 de euro pentru monitorizarea presei.

„În vreme ce spitalele din subordinea municipalității nu au nici măcar dezinfectanți pentru mâini, iar sute de locuințe sunt în continuare nerebranșate la sistemul de apă potabilă, municipalitatea a dat ieri 130.000 de lei, prin încredințare directă, pentru monitorizarea presei. Considerăm că în aceste momente Primăria Galați ar trebui să dea dovadă de maturitate și să direcționeze fondurile în primul rând către sectorul de sănătate. Să dai în vremuri de pandemie bani pe monitorizarea presei este o bătaie de joc la dresa populației și a sistemului medical”, a declarat liderul grupului de consilieri liberali, Onuț Atanasiu.

Potrivit reprezentanților Primăriei Galați, proiectele privind sportul, bisericile și monitorizarea presei erau prevăzute încă de la începutul anului.

În urma unor consultări, autoritățile locale au decis să le retragă de pe ordinea de zi.

De asemenea, primarul orașului Galați a solicitat întocmirea unei liste cu investiții locale care pot fi amânate până la finalul crizei provocate de pandemie.

„Sunt proiecte pe care Primăria le avea stabilite de la începutul anului, erau programate. Mai mult chiar, investim sume de bani în astfel de activități în fiecare an. Totuși, în contextul epidemiei, momentul nu este potrivit. De aceea, am decis să amânăm investițiile prevăzute pentru biserici, activități sportive și servicii de monitorizare a presei. Vom trece împreună peste criză și apoi vom discuta din nou despre viața noastră normală, despre biserici, despre presă și despre cluburi sportive. Pentru a nu mai fi astfel de sincope și pentru a ne concentra toți pe lupta cu virusul, le voi solicita angajaților Primăriei să întocmească o listă cu investiții care nu sunt esențiale în acest moment. Repet, prioritatea noastră este lupta cu noul coronavirus, de aceea am decis să amânăm toate proiectele enumerate mai sus”, a declarat primarul Ionuț Pucheanu.

Primarul a decis să-mi donez salariul și afirmă că și-a rugat și colegii să procedeze la fel și astfel să se facă investiții în spitalele din subordine.