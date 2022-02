Primăria municipiului Mediaş a dotat şcolile, liceele, elevii şi profesorii cu echipamente pentru cursurile online

Primăria municipiului Mediaş a dotat şcolile, liceele, elevii şi cadrele didactice din oraş şi satul aparţinător, Ighişu Nou, cu echipamente pentru desfăşurarea cursurilor online, în valoare de trei milioane de lei, bani obţinuţi din fonduri europene, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

"În data de 1 februarie 2022, la invitaţia primarului municipiului Mediaş, dl. Gheorghe Roman, directorii şcolilor gimnaziale şi ai liceelor de stat din municipiul Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou au semnat contractele de administrare aferente celui de-al doilea lot pentru echipamentele necesare desfăşurării în condiţii cât mai bune a actului de educaţie. Acesta este parte a unui proiect din fonduri europene câştigat de către Primăria Mediaş - 'Achiziţie de tablete şcolare şi alte echipamente necesare desfăşurării activităţii didactice on-line în Municipiul Mediaş, judeţul Sibiu'. Lotul constă în echipamente cu care vor fi dotate şcolile şi liceele medieşene, în funcţie de necesarul exprimat de fiecare instituţie, şi anume un număr total de 373 de laptopuri pentru cadrele didactice, respectiv 282 de table interactive, 204 camere video şi 276 de routere pentru sălile de clasă. Valoarea totală de achiziţie a acestor dispozitive depăşeşte suma de 3 milioane de lei", se arată în comunicat.

Responsabilii din cadrul fiecărei unităţi de învăţământ au fost instruiţi la sediul Primăriei Mediaş, cu privire la modul de întrebuinţare şi de mentenanţă pentru toate echipamentele acordate fiecărei instituţii, în cadrul acestui proiect.

"Dacă la finalul anului trecut am transmis către unităţile de învăţământ din oraş peste 5.800 de tablete şcolare, tablete care, din informaţiile pe care le am, au fost deja distribuite elevilor din municipiul Mediaş, astăzi i-am invitat la sediul Primăriei Municipiului Mediaş pe toţi directorii liceelor şi ai şcolilor gimnaziale, pentru a parcurge cea de-a doua etapă a unui proiect pe fonduri europene pe care l-am câştigat anul trecut. Am semnat un contract de administrare prin care vom pune la dispoziţia fiecărui cadru didactic câte un laptop şi în acelaşi timp am luat act de faptul că tablele interactive au ajuns la fiecare instituţie de învăţământ", a declarat primarul municipiului Mediaş, Gheorghe Roman, citat în comunicat.

Primul lot de produse achiziţionate a constat în 5.876 de tablete şcolare, în valoare de peste 3.700.000 lei, care au fost deja trimise la sfârşitul anului trecut unităţilor de învăţământ din oraş, pentru fiecare elev.

"În primul rând doresc să mulţumesc, în numele tuturor directorilor din municipiul Mediaş, şi să felicităm Primăria Municipiului Mediaş pentru proiectul care a adus în şcolile noastre, pe lângă tabletele distribuite elevilor şi laptopuri pentru profesori, table interactive în fiecare sală de clasă, cu care profesorii noştri pot lucra la standarde moderne, pentru un învăţământ de calitate. Pe această cale dorim să mulţumim în primul rând domnului primar Gheorghe Roman, care este tot timpul alături de noi şi se implică în educaţia elevilor din municipiul Mediaş", a declarat directorul Liceului Teoretic 'Axente Sever', Ana Maria Agîrbiceanu, conform comunicatului menţionat.