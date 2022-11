Primăria Municipiului Sibiu a obţinut 136 milioane de lei finanţare prin PNRR pentru eficientizarea energetică a clădirilor

Primăria Municipiului Sibiu a obţinut finanţări în valoare de 136 de milioane de lei, prin PNRR, pentru eficientizarea energetică a 26 de clădiri publice şi private, informează un comunicat de presă remis AGERPRES.

"Am fost înştiinţaţi cu privire la aprobarea finanţării din PNRR, a proiectelor pe care le-am depus pe componenta 5 - Valul renovării. Am obţinut astfel o finanţare în valoare totală de 135,7 milioane lei pe cele 9 proiecte depuse în primul apel. Am mai depus încă 8 proiecte în cadrul apelului 2, pe aceeaşi componentă, în valoare de 68 de milioane de lei, pentru care aşteptam demararea evaluării", a declarat primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, potrivit Agerpres.

Potrivit lui Astrid Fodor, Primăria Municipiului Sibiu are aprobate finanţările pentru reabilitarea a şase clădiri publice, pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, fiind vorba despre: Şcoala nr. 25, Şcoala "N. Iorga", Şcoala Regele Ferdinand, Colegiul Naţional "O. Goga", Liceul "O. Ghibu" şi Grădiniţa "Elefănţelul Curios".

Printre lucrările prevăzute se numără: termoizolarea clădirii şi înlocuirea tâmplăriei cu termopan, dar şi montarea unui sistem alternativ de încălzire din surse regenerabile, prin intermediul pompelor de căldură, montarea de panouri solare fotovoltaice.

Primăria Municipiului Sibiu a mai spus că proiectul presupune şi "renovarea energetică a 20 de blocuri situate în mai multe zone din oraş. În funcţie de necesar, lucrările vor include în cazul acestor clădiri: anveloparea termică, închiderea balcoanelor şi izolarea acestora, modernizarea reţelei electrice şi a iluminatului de pe scara blocurilor, repararea acoperişurilor şi modernizarea lifturilor."

Atât în cazul proiectelor de reabilitare a clădirilor publice, cât şi în cel al renovării blocurilor este inclusă şi achiziţia şi montarea unui număr total de 10 staţii de încărcare a maşinilor electrice /hibrid, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.

Până în prezent Primăria Sibiu a depus 30 de proiecte pe PNRR, în valoare totală de 500 de milioane de lei, reprezentând finanţări europene nerambursabile, se precizează în comunicatul de presă.