Primăria Sectorului 2 anunță că Centrul Cultural Mihai Eminescu trece sub egida UNESCO

Centrul Cultural Mihai Eminescu trece sub egida UNESCO, a scris Primăria Sectorului 2, luni, pe Facebook.

"Tot ceea ce am clădit aici, la Centrul Cultural Mihai Eminescu, va rămâne peste ani. Prezentul şi viitorul activităţii cultural-educative a instituţiei noastre sunt, de acum, patronate de Comisia Naţională a României pentru UNESCO. UNESCO este o agenţie specializată a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) care vizează promovarea păcii şi securităţii mondiale prin cooperarea internaţională în educaţie, ştiinţe şi cultură. Cu sediul în Paris, Franţa, UNESCO are 53 de birouri regionale şi 199 de comisii naţionale care îi facilitează mandatul global. Prin includerea Centrului Cultural Mihai Eminescu în lista Centrelor şi Cluburilor afiliate UNESCO se confirmă munca pe care am depus-o în aceşti ani, dar şi calitatea proiectelor noastre", a menţionat Primăria Sectorului 2, relatează Agerpres.