Primăria Sectorului 2 are cea mai mare sumă investită în reabilitare termică din Bucureşti

”Primăria Sectorului 2 are, anul acesta, cea mai mare sumă alocată pentru reabilitare termică din Bucureşti, în valoare de aproximativ 300 milioane lei. În contextul problemei termiei în tot Bucureştiul, reabilitarea blocurilor este o prioritate pentru primarul Radu Mihaiu. Suma reprezintă 43,54% din ponderea cheltuielilor de investiţii a bugetului general pe anul 2022 pentru aproximativ 150 de blocuri. Acest lucru se va traduce, automat, în creşterea eficienţei energetice, reducerea poluării, dar şi în diminuarea preţurilor la facturile plătite de locuitorii Sectorului 2”, transmite USR.

“Modul în care se realizează acum întreg procesul diferă substanţial faţă de ce a fost. Am preluat un program cu aproximativ 200 de blocuri finalizate, însă nerecepţionate de 4-12 ani. Am reziliat 53 de contracte, iar acum expertizăm blocurile în vederea realizării lor. Dacă până acum, lucrările de reabilitare au fost extrem de prost executate (cu infiltraţii, tâmplării nefuncţionale şi finisaje de proastă calitate), acum am dublat numărul de inspectori care merg pe şantiere şi verifică cu rigurozitate materialele folosite, calitatea lucrărilor şi respectarea condiţiilor legale. Prin verificări constante ne asigurăm că se respectă termenele contractuale şi calitatea lucrărilor finale. Acum, nici şantierele nu mai sunt o debandadă. Sunt ordonate şi cu un management al deşeurilor corect. Recepţiile nu se mai fac din pix sau din birouri, ci bazate pe verificări în teren”, declară Radu Mihaiu, primarul Sectorului 2.

Concret, Primăria Sectorului 2 derulează două programe mari pentru reabilitarea termică a blocurilor: primul înglobează 234 de blocuri, ce vor fi finalizate la finalul anului 2023, iar cel cel de-al doilea alte 379 de blocuri, care va fi demarat în cursul anului 2023. Conform planificării Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, proiectele urmează să fie depuse în intervalul 1 aprilie 2022- 30 mai 2022.

De asemenea, pentru eficienţă, Primăria Sectorului 2 va avea un dosar cu o cerere de finanţare complexă pentru reabilitarea termică a 20-30 de blocuri prin PNRR. Suma alocată din PNRR pentru Sectorul 2 este de 11.846.181 de euro.

“Blocurile vor fi selectate din rândul celor incluse deja în programele noastre. Până la termenul limită de înscriere, 30 mai, vom actualiza dosarele, astfel încât acestea să fie conforme cu cerinţele specifice solicitate prin PNRR.

În prezent, îndeplinim deja 5 din cele 7 condiţii de eligibilitate, urmând să actualizăm documentaţiile cu încă două criterii: instalarea de panouri fotovoltaice pe blocurile unde acest lucru se pretează şi amplasarea unei staţii de încărcare electrică la 4.000 mp reabilitaţi”, mai susţine Radu Mihaiu.

În 2021, primarul Sectorului 2 a încheiat 118 contracte, iar de la începutul anului încă 4. 8 blocuri sunt finalizate şi recepţionate, 17 finalizate şi în curs de a fi recepţionate şi 97 în execuţie.