Primăria Sectorului 5 are o nouă platformă digitală care permite mai multe operațiuni online (VIDEO)

Primăria Sectorului 5 are de săptămâna aceasta o nouă platformă digitală, care permite și oferă mai multe operațiuni online. Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone a afirmat încă de preluarea mandatului că își dorește digitalizarea Primăriei, astfel încât cetățenii să poată interacționa mult mai facil cu instituția, inclusiv de pe telefonul mobil. Astfel, locuitorii din sector și nu numai vor putea depune unele documente online, fără a mai fi nevoiți să piardă timp la ghișeele primăriei, după cum urmează:

- Înrolare în sistem;

- Cerere și eliberare certificat fiscal;

- Declarație și decizie impunere auto;

- Declarație și decizie impunere clădiri și terenuri;

- Declarație și decizie scoatere evidență auto;

- Alte tipuri de formulare electronice;

- Depunere online cereri la registratură.

De asemenea, aceștia își vor putea face programări prin intermediul site-ul pentru eliberarea unor documente, cum ar fi certificatele de naștere sau cărțile de identitate. În acest mod se vor evita cozile care obișnuiau să se formeze la sediul Serviciului Evidența Populației din Bulevardul George Coșbuc. Cuplurile care își doresc să se căsătorească vor putea să se programeze online la Starea Civilă, pentru depunerea documentelor.

Aceste servicii vin în sprijinul contribuabililor care erau nevoiți să petreacă mult timp la cozile ce se formau la Primăria Sectorului 5. Astfel, aceștia vor beneficia de servicii prin mediul online, fără a parcurge drumuri incomode la ghișeu. Platforma poate prelua în mod prompt solicitări prin internet, 24/24, 7/7 zile și este capabilă să deservească mai mulți cetățeni simultan, fără întreruperi și incidente. Contribuabilul este informat în mod automat despre stadiul cererii și poate accesa o secțiune de comunicare cu inspectorii alocați rezolvării cererilor în curs.

Platforma este integrată 100% cu sistemul intern al instituției, conduce la scurtarea timpului petrecut de un funcționat pentru rezolvarea unei solicitări prin:

- Automatizarea fluxului de prelucrare a solicitărilor, alocare automată a numărului de înregistrare pe documente (la intrare dar și la ieșire);

- Documentele sunt emise de platformă, din 2 click-uri Validează/ Generează fără să fie nevoie operarea efectivă a documentelor – rapiditate și automatizare în instituție.

Încrederea contribuabilului este câștigată prin transparență și vizibilitatea în livrarea serviciului oferit de platformă.

De asemenea, începând de astăzi, intră în vigoare Hotărârea privind aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare de reședință de pe raza Sectorului 5, aflate în administrarea Sectorului 5 al Municipiului București nr.51/31.03.2021. Prin această hotărâre, cetățenii care solicită un loc de parcare au de îndeplinit mai multe condiții, conform art.6 din HCL S5 nr.51/31.03.2021 (regulamentul este disponibil aici: https://sector5.ro/hotararea-nr-51-31-03-2021-privind-aprobarea-regulamentului-de-atribuire-si-exploatare-a-locurilor-de-parcare-de-resedinta-de-pe-raza-sectorului-5-aflate-in-administrarea-sectorului-5-al-municipiulu /). Noua cerere poate fi descarcata de pe https://sector5.ro/administratia-domeniului-public-formulare/ sau ridicata personal de la sediul Primariei Sector 5.

Pe noua platformă digitală există și modulul care le va permite locuitorilor din sector să verifice în timp real și transparent care este situația locurilor de parcare pe raza sectorului. Aplicația de gestionare a parcărilor de reședință din Sectorul 5 va funcționa în perioada următoare în modul Demo, pentru a identifica toate eventualele probleme de funcționalitate și pentru ca cetățenii din sector să se familiarizeze cu aceasta. În momentul de față este activă doar Strada Năsăud, astfel încât pentru a putea face un flux de solicitare a unui loc parcare, rugăm locuitorii din sector să folosească adresa Strada Năsăud. Cererile introduse în sistem vor fi șterse automat după finalizarea acestora. Așteptăm feedback-ul cetățenilor din Sectorul 5 prin intermediul butonului suport, care se află în colțul din dreapta sus al aplicației.

„Primăria Sectorului 5 devine smart, la doar jumătate de an după ce am preluat mandatul de primar. Înțeleg nevoia de digitalizare și transparență în toate instituțiile publice și acesta este motivul pentru care am solicitat ca această platformă digitală să fie gata în cel mai scurt timp. Cetățenii nu vor mai fi nevoiți să stea la cozi la ghișee, iar funcționarii Primăriei Sectorului 5 vor lucra mult mai eficient. Digitalizarea instituției înseamnă în același timp și limitarea răspândirii COVID-19, având în vedere că locuitorii din sector și nu numai vor putea face numeroase solicitări direct în mediul online. Așadar, contribuabilii vor putea interacționa mult mai ușor cu angajații primăriei, chiar și de pe telefonul mobil. Viitorul înseamnă digitalizare, iar noi trebuie să ne adaptăm.”, a transmis Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone.