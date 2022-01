Primăria Târgu Secuiesc va continua în acest an programul de sprijinire a familiilor numeroase, lansat anul trecut, prin intermediul căruia se acordă o serie de reduceri şi gratuităţi, conform Agerpres.

Astfel, familiile cu cel puţin trei copii pot beneficia de un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările rezidenţiale aflate în administrarea Consiliului Local Târgu Secuiesc, dacă există locuri libere în jurul locuinţelor acestora, precum şi de un abonament gratuit cu valabilitate de un an pentru parcările publice din municipiu.De asemenea, pot beneficia de reduceri de 50% la abonamentele de acces la programele şi acţiunile culturale organizate de instituţiile de cultură aflate în subordinea Consiliului Local, precum şi la bazele sportive şi de agrement, printre acestea numărându-se Casa de cultură şi patinoarul artificial.Facilităţile se acordă cu condiţia ca familia să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul administrativ al municipiului Târgu Secuiesc, cel puţin unul dintre părinţi sau persoanele care au în întreţinere copiii să realizeze venituri impozabile, indiferent de sursa de venit, să nu aibă datorii la bugetul local, iar copiii să fie înscrişi la o unitate de învăţământ şi să nu aibă mai mult de 20 absenţe nemotivate pe an, cu excepţia celor înscrişi la grădiniţe."În acest an, programul pentru familii numeroase va continua, oferind o serie de beneficii familiilor care depun cererea. Pentru a solicita cardul de familie numeroasă trebuie depusă cererea până luni, 17 ianuarie 2022, şi trebuie îndeplinite câteva criterii (...) Cardul trebuie reînnoit anual, astfel încât familiile care l-au primit anul trecut trebuie să aducă numai următoarele documente până la termenul limită menţionat mai sus: acte doveditoare privind realizarea venitului impozabil a părinţilor/persoanei care au/are în întreţinere trei copii, adeverinţă din partea unităţii de învăţământ privind situaţia absenţelor copiilor (pentru preşcolari adeverinţă privind înscrierea la grădiniţă), dovada achitării obligaţiilor fiscale către Biroul Taxe şi Impozite", se arată într-un comunicat postat marţi pe pagina de internet a Primăriei.Un program similar a fost lansat de autorităţile locale din Sfântu Gheorghe în anul 2019, prin care familiile cu mai mult de trei copii pot beneficia de parcări gratuite şi reduceri la teatru, cinema, patinoar, piscină, ştrand, la pârtia de schi şi la bazele de agrement din subordinea Consiliului Local.