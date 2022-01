Primarii PNL și-au făcut de cap în pandemie: Amenzi în urma unei petreceri cu zeci de persoane, printre care și politicieni

Mai mulți politicieni, printre care și primarul municipiului Târgu Jiu, au participat vineri seara la o petrecere, în ciuda interdicției impuse în contextul pandemiei.

Edilul din Bălești, Mădălin Ungureanu, a fost amendat de Poliție cu suma de 3.000 de lei pentru organizarea unei petreceri la care au participat aproximativ 60 de persoane, printre care s-au numărat primari, politicieni și șefi de instituții, chiar si din DSP Gorj, conform unor surse, pentru că Mădălin Ungureanu a lucrat acolo înainte de a fi ales primar, informează presa locală.

„În seara zile de 14 ianuarie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu, Secției 1 Poliție Târgu Jiu și jandarmi din cadru IJJ Gorj, au constatat faptul că la punctul de lucru al unei societăți comerciale din comuna Bălești este organizat un eveniment privat. Polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale față de organizatorul evenimentului cu amenda în valoare de 3.000 de lei, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr 55/2020“, a transmis reprezentantul Poliției Gorj.

Contactat de Libertatea, primarul din Târgu Jiu, Marcel Romanescu, a recunoscut că a fost prezent pentru scurt timp în Bălești pentru „a-și felicita colegul” care îi este și „bun prieten”, dar spune că a plecat înainte ca Poliția să sosească și nu știe alte detalii.

„Da, am fost până acolo. Mi-am felicitat un coleg, primarul localității vecine cu Târgu Jiu, după care m-am retras. Nu știu de ce sancțiuni s-au dat. Am fost până acolo pentru că suntem foarte buni prieteni. Am fost până acolo și pe urmă am plecat”, a declarat Marcel Romanescu.

Potrivit publicației locale TV Sud, în momentul în care oamenii legii au descins în restaurant, au fost găsite 60 de persoane în interior. Ziariștii din Gorj susțin că numărul invitaților ar fi fost mult mai mare, dar o parte dintre ei ar fi fugit pe ușa din spate când au văzut polițiștii și jandarmii.