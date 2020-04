Primarul care s-a vindecat de coronavirus a fost externat: 'Am luat totul ca pe un cantonament'

Primarul comunei Sacoşu Turcesc din judeţul Timiş, Gabriel Koller, s-a externat din Spitalul de Boli Infecţioase "Victor Babeş” din Timisoara, unde a fost internat în urmă cu aproximativ o săptămână, dupa ce s-a infectat cu coronavirus. Edilul spune că s-a simţit ca în tinereţe când participa la cantonamente de fotbal şi că a fost asimptomatic. Acum el va sta în izolare la domiciliu pentru următoarele 14 zile.

"Am avut condiţii bune, grupurile sanitare erau pe hol, zilnic s-a spălat şi s-a dezinfectat în saloane, pe holuri. Am avut televizor în salon şi am stat 10 persoane în salon, nu am avut timp să mă plictisesc, mai ales că am luat totul ca pe un cantonament, având în vedere că în tinereţe eram sportiv şi ştiu ce înseamnă un cantonament. În ceea ce priveşte simptomele, nu am avut dureri musculare, nu am avut febră, nimic. Au fost două sau trei zile, la început, în care într-adevăr nu am avut gust şi miros, dar nu am luat în seamă”, a declarat Gabriel Koller pentru News.ro.

Primarul Gabriel Koller s-a externat duminică seara, alături de soţie şi cumnata sa, şi ele infectate cu coronavirus, dar asimptomatice. Şi mama edilului, în vârstă de 70 de ani, a fost contaminată, ea încă se află în spital, dar se aşteaptă ca în următoarele zile să fie declarată vindecată.

În ceea ce priveşte Primăria Sacoşu Turcesc, aceasta a fost redeschisă luni.

"Primăria funcţionează, înainte să mă internez am făcut dezinfecţie şi în primărie şi în parcul de lângă şi pe alei. Azi am cerut să se aerisească, să se spele din nou pe acolo. Dar recomandăm oamenilor, în continuare, să stea în case”, a mai spus Koller.

Conform protocolului, primarul Gabriel Koller şi familia sa vor sta izolaţi la domiciliu 14 zile, iar în ziua 12, un reprezentant al DSP va recolta probe pentru un nou test de coronavirus.

Primăria din Sacoşu Turcesc din judeţul Timiş a fost închisă după ce două angajate au fost infectate cu coronavirus.