Primarul comunei braşovene Comana, acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii în dosarul de ultraj

Primarul comunei braşovene Comana, Viorel Grusea, reţinut miercuri seară într-un dosar de ultraj, şi-a recunoscut faptele în faţa anchetatorilor şi a încheiat cu procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov un acord de recunoaştere a vinovăţiei, care prevede o condamnare la închisoare cu suspendare de mai puţin de un an şi interzicerea unor drepturi. Dosarul va fi trimis în instanţă, pentru validarea acordului.

Surse judiciare au declarat, vineri, pentru News.ro, că Viorel Grusea a decis să încheie un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu anchetatorii, iar în acest context procurorii nu au solicitat emiterea unui mandat de arestare preventivă pe numele său şi nici nu au dispus alte măsuri.

Acordul ar fi fost încheiat, conform surselor citate, după ce edilul şi-ar fi revenit din starea de ebrietate în care se afla şi după ce şi-a chemat avocatul la Parchet. Acordul, care va trebui confirmat printr-o decizie a instanţei de judecată, prevede o pedeapsă de închisoare cu suspendare de câteva luni şi interzicerea unor drepturi.

De altfel, edilul şi-a recunoscut vinovăţia şi pe Facebook.

"Pe fond de presiune şi stres am avut o reacţie impulsivă verbal la adresa oamenilor legii. Recunosc şi regret această reacţie de moment; până ieri nu am mai avut niciodată vreun conflict cu legea penală şi, cu siguranţă, nu voi mai avea! Pentru că ştiu că nu am făcut, nu fac şi nu voi face rău nimănui, iar reacţiile de acest gen nu vor mai exista! Mulţumesc tuturor celor care in aceste momente dificile pentru mine şi familia mea, au fost alături de noi şi ne au susţinut!” a scris Viorel Grusea joi seara, după ce ordonanţa de reţinere emisă pe numele său a expirat.